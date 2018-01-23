برلماني يتهم الجمارك بمصادرة خضار محلية بحجة أنها مهربة

أكد عضو “مجلس الشعب” ورئيس “غرفة زراعة حمص” أحمد كاسر العلي أن دوريات الجمارك تقوم بحجز مادتي البصل والثوم أثناء نقلها بين المحافظات بحجة أنها مهربة، رغم وجود شهادات منشأ لها من غرف الزراعة تثبت أنها محلية.

وبين النائب في مداخلة له في جلسة “مجلس الشعب”، أن الجمارك قامت خلال الأسبوع الماضي بمصادرة عدة سيارات بصل قادمة من حلب وتحمل شهادة منشأ، مشيراً إلى استحالة التهريب لأن سعر الكيلو لا يتجاوز 60 ليرة سورية في سوق الهال، وبالتالي لاجدوى اقتصادية من ذلك.

وأعلنت “مديرية الجمارك العامة” في نيسان الماضي عن ضبط نحو 100 طن من البطاطا المهربة والبصل لحظة دخولها إلى سوق الهال المركزي بدمشق من قبل الضابطة السيّارة، حيث تمت مصادرة هذه الكميات وإحالتها إلى “السورية للتجارة”.

وأشار أحد تجار سوق الهال لـ”الاقتصادي”، أن التهريب يتم في حال الارتفاع الكبير بالسعر في سورية مقارنة مع دول الجوار، مبيناً أن سعر كيلو البطاطا وصل في العام الماضي لأكثر من 250 ليرة بينما هذا العام هو أقل من 150 ليرة وهناك كميات جيدة مخزنة بالبرادات وبالتالي لا يمكن حصول تهريب.

وتشهد الأسواق السورية تواجداً للعديد من الفواكه المهربة نتيجة لمنع استيرادها وخاصة الموز الذي يهرب وبكميات كبيرة من لبنان، إضافة لانتشار الفواكه الاستوائية المرتفعة الثمن في غالبية الأسواق وبشكل دائم.

الاقتصادي