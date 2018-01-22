الموت يفجع الفنان وائل رمضان

فجع المخرج والممثل السوري وائل رمضان بوفاة والدته أمس حيث نعاها عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” : “أميّ التي لن أراكِ مجدداً علنّا نلتقي في عالم آخر .. عالم أجمل.أطهر.وأنقىَ. رحمك الله “.

ولم تتأخر والدة النجمة السورية سلاف فواخرجي في تقديم العزاء لزوج ابنتها حيث قالت: “وائل الحبيب …مافي شي بيعوضك عن الأم ..بس كلياتنا أهلك إمك وأبوك وعيلتك .. هيك قدر الله. الله يصبرك . .. رحمك الله يا سهام”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لا زال وائل ينتظر إنهاء الاتفاق بين المنتج السوري محمد قبنض والكاتب والممثل حسام تحسين بيك حول مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث سيتولى وائل إخراجه حيث كانت حصلت مشاكل بين حسام وشركة قبنض نتيجة تأجيل العمل أكثر من مرة فيما جرى الاجتماع مؤخراً بين الطرفين و أشارا لحل الموضوع.

المصدر: سيدتي