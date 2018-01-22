رشيد عساف يكشف أسباب انسحابه من طوق البنات وعطر الشام

أعلن الممثل السوري ​رشيد عساف​ انسحابه من مسلسلي طوق البنات وعطر الشام وبرر في حديث خاص لموقع الفن أسباب انسحابه منهما معتبراً أن شخصية أبو عامر في عطر الشام قد إكتملت ولايوجد ما يبرر استمرارها، أما طوق البنات فبرأيه قد وصلت الحكاية إلى تمامها وكل مايضاف هو تكرار وإجترار للأحداث وخارج سياق قصة العمل الأساسية.

وأضاف “أنا انسحبت منذ 3 أشهر لكن الشركة المنتجة ما زالت تورد أنني موجود وهذا الأمر غير صحيح”.

ويستعد رشيد عساف لبطولة مسلسل “المغدورة”وهو بيئة شامية “دمشقية” يجسد حالة الشارع الدمشقي، وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي، يجسد فيه شخصية «أبوعرب».