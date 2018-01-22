مروان خوري في دمشق

علم موقع الفن أن الفنان اللبناني ​مروان خوري​ وقع عقداً مع أحد الفنادق الضخمة بدمشق، ليحيي فيه حفلة عيد الحب ليلة 13 شباط/فبراير القادم، على أن تنطلق الحملة الدعائية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد هذا ليس الحفل الأول لخوري في دمشق خلال مسيرته الغنائية الطويلة، وقد كان من ابرز الفنانين اللبنانيين الذين احيوا حفلات ناجحة هناك، وهو ايضا ليس الفنان اللبناني الأول الذي يغني في سورية خلال فترة الحرب، إذ سبقه كثيرون مثل وائل جسار ومي حريري وعلاء زلزلي وأيمن زبيب وملحم زين ومعين شريف وفارس كرم وجاد خليفة.

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