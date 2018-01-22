تيم حسن يمتنع عن الظهور الاعلامي بسبب زوجته وفاء الكيلاني ..وهذه التفاصيل

بسبب زوجته الإعلامية ​وفاء الكيلاني​، قرر الممثل السوري ​تيم حسن​ عدم إجراء أي لقاء إعلامي.

هذا القرار، اتخذه تيم بعدما لاحظ أن معظم الأسئلة التي تطرح عليه تتمحور حول علاقتهما، وكيف تعرفا على بعضهما قبل الزواج، وهذا النوع من الأسئلة لا يحبه خصوصا كونهما كانا متزوجين سابقا ولديهما أولاد قبل إرتباطهما رسمياً.

يذكر ان حسن كان قد أجاب على سؤال احدى متابعاته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما سألته عن سبب عدم ظهوره إعلامياً، حيث كشف أنه وجد أن الأسئلة ترتكز على نجوم آخرين ولا يشعر بأنه يأخذ حقه.

يذكر ان تيم حسن يعرض له حالياً مسلسل “عائلة الحاج نعمان” الذي يحقق نسب مشاهدة عالية.