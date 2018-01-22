بعد هذه الحيل.. لن يشبع منكِ أبدا

هناك بعض التصرّفات التي تقوم بها المرأة لا يشبع منها الرجل وتجعله يذوب بها عشقا كما انه يترقّبها في كل لحظة. هذه التصرّفات البسيطة والبريئة من شأنها أيضا ان تشعل الحبّ من جديد في كل لحظة تقومين بها.

من أكثر الأمور التي يعشقها الرجل:

– وضع رأسك على صدره: عندما تجلسان لمشاهدة التلفاز أو عند الاستلقاء في الفراش بعد يوم طويل، من أفضل الاشياء التي يستمتع بها الرجل هو أن يراكِ تضعين رأسك على صدره ويدك حوله. هذا التصرّف يُظهر له انها تشعر بالأمان بين ذراعيه.

– عندما ترسلين له رسالة أولاً: هناك ضغط كبير على الرجال من حيث طلب المبادرة منه دائماً، المبادرة إلى المحادثة. وقد ينتهي به الأمر إلى عدم إرسال رسالة أبداً وهذا ما قد يجعلك تتساءلين. الرجال يحبون أيضاً العاطفة وإذا كان فعلاً يحبّك سيكون شاكراً لك المبادرة بإرسال رسالة له فهذا سيضيء يومه.

– إخباره بأنك تقدّرينه: بعض الناس عاطفيين أكثر من الآخرين ولا ضير في ذلك. تذكّري فقط أن الرجل إذا وضع الكثير من الجهد في علاقتكما، سيكون سعيداً جداً بأن يسمعك تعبّرين عن مدى تقديرك له. مع انه يقدّر أن يقرأ مشاعرك من أفعالك، بعض الرجال بحاجة إلى طريقة مباشرة في التعبير فذلك سيجعله يشعر بالدفء.

– اللعب بشعره وهو يقود السيارة: لن يدرك الرجل مدى سروره بهذه الحركة حتى تقوم بها المرأة، فهذه الحركة كفيلة بجلب السعادة له.

– الإصغاء: تعرف النساء أكثر من أي شخص آخر أن الإصغاء ليس عملاً سلبياً. عندما تجلسين معه، انظري إلى عينيه وكوني صادقة بالإصغاء إليه، فهذا سيجعله يشعر بأنه بخير.

– أن تكوني عاطفية: ليس عليك أن تفعلي ذلك أمام الناس، ولكن بعض التصرّفات كالإمساك بيده وأنتما تمشيان أو وضع ذراعك بذراعه سيجعله يشعر بأنه قريب منك وانك فخورة به.