كيف تقرأ رسائل فيسبوك دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل؟

يملك تطبيق فيسبوك مسنجر مزايا عديدة قد تخفى عن بعض المستخدمين.

سنقدم لكم في هذا الموضوع كيفية قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر دون دون ظهور تقرير “تم العرض” لدى المرسل.

طريقة قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر على الهواتف الذكية دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل

عندما يقوم شخص بإرسال رسالة إليك سيلاحظ وجود علامة زرقاء بجانب الرسالة التي قام بإرسالها، وحين تقوم بفتح الرسالة على هاتفك، ستختفي هذه العلامة من هاتف المرسل، وسيظهر له أنك قمت بقراءة الرسالة.

ولكي تقوم بقراءة الرسالة دون علم المرسل، عليك أولًا القيام بوضع هاتفك على وضع الطيران ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتح الرسالة، وبعد الإنتهاء من قراءة الرسالة قم بالخروج من التطبيق ثم قم بإلغاء وضع الطيران.

بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على فيسبوك مسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل.

طريقة قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر على الحواسيب دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل

يمكن لمستخدمي فيسبوك على متصفح جوجل كروم القيام بتحميل إضافة Unseen for Facebook

وبعد تحميل الإضافة على المتصفح يمكنك قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل.

أما مستخدمي فايرفوكس فيجب عليهم تحميل إضافة facebook unseen messenger لقراءة الرسائل.