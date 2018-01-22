جوامعُ تركيا تُشاركُ في الهجومِ على عفرين !

باسل ديوب

ألزمت رئاسةُ الشؤونِ الدينيّةِ التركيّة جميعَ أئمةِ المساجدِ في تركيا في توجيهٍ مكتوبٍ، بالدعاءِ والابتهالِ للجيشِ التركيّ الذي بدأ عمليّةَ “غصن الزيتون” لاجتياحِ منطقةِ عفرين في شمالِ سوريِةَ بهدفِ “القضاءِ على الإرهابيّين”.

وقالَ بيانٌ نشرهُ الموقع الإلكترونيّ لرئاسةِ الشؤونِ الدينيّة التركيّة: “إنَّ رئيسَ الشؤونِ الدينيّة “علي أرباش” أرسلَ إلى جميعِ أئمةِ المساجدِ في تركيا طالباً الدعاءَ لجيشناِ (الجيش التركيّ) وأمّتنا بالنصر، وقراءةَ سورة الفتحِ قبلَ أو بعد صلاة العشاء مساءَ السبتِ وصلاة فجرِ الأحد من أجلِ أنْ تتكلّلَ بالنصرِ العمليّة التي بدأها جنودنا الأبطال في عفرين ضدّ الكياناتِ الإرهابيّة التي تهدّدُ وطننا وأمننا”.

وقال مصدرٌ كرديٌّ لوكالة أنباء آسيا إنّهُ وبعدَ صلاةِ العشاءِ يوم السبت ابتهلت عشراتُ آلاف المساجد في مناطقَ مختلفة من تركيا، بالدعاءِ لجنودِ الجيشِ التركي، أنْ تتكلّلَ بالنصرِ عمليّة “غصنِ الزيتون” في وقتٍ امتنعَ فيه عددٌ كبيرٌ من أئمّةِ مساجدِ الأكرادِ في ديارِ بكر وهكاري وأورفة عن الابتهالِ رفضاً لهذا العدوانِ على أشقائِهم في سورية .

وكانت رئاسةُ الأركانِ التركيّة أعلنت مساءَ السبتِ انطلاقَ عمليّة “غصنِ الزيتون” بهدفِ “إرساءِ الأمنِ والاستقرار على حدودِ تركيا وفي المنطقة، والقضاءِ على إرهابيي (بي كا كا) و (ب ي د) و (ي ب ك) و(داعش) في مدينةِ عفرين، وإنقاذ سكّان المنطقةِ من قمعِ الإرهابيّين”.

وشدَّدت، في بيانٍ لها، على أنَّ العمليّةَ “تجري في إطارِ حقوق تركيا النابعة من القانونِ الدوليّ وقرارات مجلس الأمنِ حولَ مكافحةِ الإرهابِ وحقِّ الدفاعِ عن النفسِ المشارِ إليه في المادّة 51 من اتّفاقيّةِ الأمم المتّحدة مع احترامِ وحدة الأراضي السوريّة”.

يُشارُ إلى أنّها المرّةُ الأُولى التي تُشرِكُ فيها تركيا المساجدَ في هكذا نشاطات، رغم أنّها ليست المرّة الأُولى التي يُقدِمُ فيها الجيشُ التركيّ على القتالِ في الأراضي السوريّة، فقد سبقَ لهُ القيام بعمليّةِ “درع الفرات” التي استهدفَ فيها كلّاً من “داعش” و”وحدات الحماية الكرديّة” في جرابلس ومنبج، إلى الشمالِ الشرقيّ من محافظةِ حلب السوريّة .

آسيا