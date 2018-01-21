بين الأطباق السريعة والحلويات.. ما هي الأطعمة المفضلة لزعماءٍ عالميين؟!

يتحدث الطهاة والمقربون من الزعماء أحياناً عن الأطباق المفضلة بالنسبة لهم، من الوجبات السريعة إلى سندويش الجبنة والكسكس والحلويات.

وهذه قائمة بأبرز الأطباق المفضلة لقادة العديد من الدول:

دونالد ترامب

يدمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شرب الكوكا كولا وتناول البرغر.

كيم جونغ أون

تفيد تقارير صحافية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يدمن تناول الجبنة وشرب النبيذ، وهو ما يفسر وزنه الزائد.

باراك أوباما

يحب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الوجبات السريعة، البرغر، والنقانق، رغم أنه قال في لقاء صحافي إنه يفضل البروكلي.

فلاديمير بوتين

رغم الانخفاض الشديد في الحرارة في روسيا، إلا أن الرئيس الروسي يفضل المثلجات بالفستق.

جورج بوش الابن

وفقاً لشيف البيت الأبيض، فإن الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن يحب البسكويت الساخن.

كما كان يفضل شطائر الجبنة المسخنة على الخبز الأبيض، وزبدة الفول السوداني، فضلاً عن شطائر العسل، وأحياناً البرغر.

أنجيلا ميركل

تحبذ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول طبق يدعى “ميتورست” يتكون من اللحم المفروم مع الملفوف الأخضر.

معمر القذافي

كان العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يحب حليب الإبل، ويفضل الكسكس مع لحم الجمل أو الغنم.

صدام حسين

كان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين معروفاً بحبه للحلويات، وقيل إنه عثر على أصابع شوكولاته في مخبئه عندما قبض عليه.

دالاي لاما

يحب الدالاي لاما الأطعمة التي تحتوي على الكزبرة والفطر والجبن.

وينستون تشرشل

كان رئيس الوزراء البريطاني السابق يحب جبن ستيلتون ويفضل الأطعمة المشوية في وجبة العشاء، كما كان يحبذ تنازل المثلجات بدل الفواكه.

(العربي الجديد)