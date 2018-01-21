هل سيتم قطع اتصالات الانترنت اليوم وغداً ؟!

نفت الشركة السورية للاتصالات ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قطع الاتصال بالانترنت اليوم وغداً من الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.

وقالت الشركة في توضيح نشرته على موقعها على شبكة الانترنت: “تأكيداُ على منشور سابق بخصوص إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً نقلاً عن الشركة السورية للاتصالات تفيد بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية يومي الأحد والاثنين بتاريخ 21و22-1-2018 من الساعة العاشرة ليلاُ وحتى السابعة صباحاً”.

وبهذا الصدد نبين أنه لم يتم الادلاء بأي تصريح من قبل الشركة السورية للاتصالات بهذا الخصوص وتابعت الشركة توضيحها بالقول: “سيتم إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية في هذا التاريخ لكن لن تتوقف الخدمة وإنما لا يمكن للمشتركين الراغبين بتسجيل دخولهم إلى الشبكة خلال الوقت المذكور من النفاذ إليها في حين لن تتأثر الخدمة للمشتركين المسجلين على الشبكة قبل التوقيت المذكور”.

وأكدت الشركة أن “التحديثات والتعديلات ضرورية لاستمرار وتحسين الخدمة”.

المصدر: سانا