بعد أبو الظهور .. كافة الطرق مفتوحة أمام تقدم الجيش السوري

بعد أن أحكم الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة السيطرة الكاملة على مطار أبو الضهور بريف إدلب.. ما هي أهمية هذا المطار الاستراتيجية؟

أحكم الجيش السوري وحلفاءه في محور المقاومة اليوم السبت السيطرة الكاملة على مطار أبو الضهور بريف إدلب.

وتعمل وحدات الهندسة في الجيش على تمشيط مطار وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة.

ويعتبر مطار أبو الضهور العسكري أحد القواعد العسكرية المهمة للجيش السوري في الشمال السوري، وثاني أكبر قاعدة بعد مطار تفتناز العسكري، ويمتد على مساحة تقدر بـ 16 كيلومتراً مربعاً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

في العام 2012، حاصرت الجماعات المسلحة المطار، قبل أن تستولي عليه في أيلول/ سبتمبر من العام 2015، مستغلة اشتداد عاصفة رملية ضربت المنطقة في حينها.

للمطار موقع جغرافي هام، يتوسط ثلاث محافظات سورية، هي حماة، وحلب، بالإضافة إلى إدلب، كما يعتبر مدخلاً إلى البادية من جهة الشرق.

وتتيح السيطرة على مطار أبو الظهور، توسيع منطقة الأمان حول محافظة حماة، وحماية مدينة حلب من جهة الجنوب، كما يبعد عن مدينة سراقب المعقل الهام للإرهابيين في الريف الإدلبي حوالي 23 كلم، وبالتالي إمكانية فتح الطريق وفك الحصار عن الفوعة وكفريا.

ويبعد المطار عن نقاط سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي 17 كلم، فيما تشير كل المعطيات إلى أن ما بعد مطار أبو الضهور، كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجيش السوري.

وكالات