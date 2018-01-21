القبائلُ السوريّةُ تدعو إلى فضِّ تحالفِ الوحدات الكرديّة مع واشنطن

دعا مجلسُ شيوخ ووجهاءِ العشائر والقبائلِ السوريّ إلى فضِّ التحالفِ بين وحداتِ حمايةِ الشعبِ الكرديّة وأميركا وإعلانِها الانخراط والتنسيق مع الجيشِ السوريّ والقوى الرديفة لصدِّ العدوان التركيّ عن عفرين ومنبج .وبحسب بيانٍ للمجلسِ تلقّت آسيا نسخةً عنه فإنَّ تصريحاتِ الجانب الأمريكيّ حولَ عفرين واعتبارها خارج حساباتِهِ دليلٌ على التواطؤ بين الجانبينِ الأمريكيّ والتركيّ والتنسيق المباشر لضربِ الشعبِ السوريّ وزعزعةِ الاستقرارِ في المنطقةِ تحتَ ذرائعَ وأسبابٍ واهية .

وأكّدَ المجلسُ أنَّ “عفرينَ ومنبجَ” جزءٌ لا يتجزّأُ من أراضي الجمهوريّةِ العربيّةِ السوريّة والاعتداء عليهما اعتداءٌ على الشعبِ السوريّ، ولا بدَّ من مواجهةِ هذا العدوانِ من خلالِ الانخراطِ في صفوفِ الجيشِ العربيّ السوريّ.

انباء اسيا