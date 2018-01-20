بلدات محظورة على الرجال بينها قرية عربية.. كيف تعيش فيها النساء؟

قبل أشهر قليلة، قرّرت مجموعة نساء في بلدة تيناماديفي الهندية التمرّد على واقعهنّ، واستلام زمام الأمور في البلدة، التي تعاني من إدمان أغلب الرجال فيها على شرب الكحول.

هكذا بدأت نساء البلدة بإجراء تحسينات في البلدة، من مد الكهرباء وإيصالها إلى أعمدة الإنارة في الطرقات، ثمّ الاجتماع بالسلطات المعنية لطلب باصات تمرّ في البلدة، وتساعد النساء على التنقّل. وبدأت تخرج مطالبات بين النساء بطرد الرجال من البلدة، بسبب المشاكل التي يسببونها.

وبغض النظر عن إمكانية تطبيق هذه الخطوة أم لا، فإن بلدات قليلة حول العالم، تحوّلت بالفعل إلى بلدات لا تسكنها إلا النساء، هرباً من العنف أو التحرش أو غيرها من المشاكل.

أوموجا ــ كينيا

شمال العاصمة نيروبي، وفي منطقة نائية تمام، تقع قرية “أوموجا” الكينية والتي تعني في اللغة المحلية، الاتحاد، وهي قرية تعيش فيها النساء فقط، ويمنع على الرجال دخولها. تأسست القرية عام 1990 عندما هربت عشرات النساء من العنف الوحشي الذي مورس ضدهن في منطقة “سامبورو”.

السماحة ــ مصر

عام 1998 أنشأت وزارة الزراعة المصرية قرية صغيرة تدعى “السماحة” في أسوان وأسكنت فيها مجموعة من النساء الوحيدات، نتيجة الطلاق أو وفاة أزواجهن. في البلدة تعيش النساء فقط، حيث يزرعن الأرض، ويهتممن بالمراعي، ويعشن منها.

(العربي الجديد)