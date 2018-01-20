كيف تحافظ على قيمة سيارتك عند بيعِها بعد سنوات

يعرف الجميع أنّ امتلاكَ السيارة هو أحد أسرع الطرق لفقدان المال، وذلك بسبب انْخفاضِ سعرها في وقت قصير. فخلال سنة أو سنتين قد يصبح سعرُها نصفَ الثمن الذي دفعتَه عند شرائها.

للسيارات عمر إفتراضي، فهي في النهاية منتج، وكل منتج له دورة حياة تنتهي في وقت ما. ومع ذلك يمكن لبعض السيارات أن تعمّرَ طويلاً وتحافظَ على قيمتها إذا تمّ التعامل معها بالطريقة الصحيحة. فالعنايةُ المنتظمة بالسيارة لها دور كبير في المحافظة على قيمة سيارتك مرتفعة عند بيعها بعد سنوات.

جعلُها أكثر جاذبية

مع ذلك هنالك العديد من الإرشادات والطرق التي تمكّنك من إبطاء معدل إنخفاض قيمة السيارة. ومن أبرز هذه الطرق عدم إهمالها وصيانتها بشكل منتظم لتحافظ على قيمتها مع الوقت، وتجعلها أكثرَ جاذبية للمشترين في المستقبل. فالتمسّك بإرشادات المصنع عند القيام بالصيانة الدورية سيساعد الزبائن المستقبَليين على معرفة وضع السيارة، وأنك كنت تهتمّ بها، ما سيساعد في رفع سعرها مستقبَلاً.

كذلك من المهم إبقاء السيارة نظيفة من الداخل والخارج، ولكنّ الأهم هو أن تحافظ عليها وتحميها من أيِّ ضرر قد يبقى ظاهراً على المدى الطويل، مثل تراكم الأوساخ على المقاعد وتمزّقات الفرش وبطانة السقف، وتكسير القطع البلاستيكية في الداخل وتمزّق عجلة القيادة.

ومن المهم أيضاً الحفاظ على أرضية السيارة، ويتمّ ذلك من خلال وضع الدعسات الكاوتشوكية على الأرض في السيارة، وعدم الإعتماد فقط على السجادات الداخلية التي تغطي كامل أرضية السيارة، لأنه عند تلفها يصعب تغييرُها، وتكلّف الكثيرَ من المال.

صيانةُ الهيكل

وما يساعد أيضاً في الحفاظ على قيمة السيارة هو صيانة الكدمات على الهيكل الخارجي والحفاظ على الطلاء وتجنّب التعديلات المبالغ بها على الهيكل الخارجي أو في المقصورة.

وهنا نشير الى أنّ هنالك تعديلاتٍ وتحسيناتٍ قد تساعد في الحفاظ على قيمة السيارة، إذا كانت مشابِهة لتعديلات الشركة المصنّعة. لكن في المقابل يجب تجنّب التعديلات التي قد تقلّل من قيمة السيارة، مثل الشفرات الكبيرة والعوادم ذات الصوت العالي وباقي التعديلات الرياضية التي قد توحي للمشتري أنّ السيارة كانت تُستخدم بأقصى طاقتها للسرعة والقيادة العنيفة. وأيضاً ممّا يساعد في الحفاظ على قيمة السيارة، هو الإنتباه الى مكان ركنها.

وعلى سبيل المثال، حاول ألّا توقف سيارتك بطريقة ملاصقة للسيارة التي جنبك أو في مكانٍ ضيّق كي لا تصطدم حافةُ باب السيارة الأخرى عند فتحه بسيارتك، لأنّ ذلك يترك أثراً واضحاً في الهيكل، وإصلاحُه يتطلّب رشّ الباب بالكامل. بالتالي سيكون عليك إقناع الشاري فيما بعد أنّ عملية الرش لم تكن نتيجة حادث.

الجمهورية