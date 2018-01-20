الفلكي علي العيس يفسر صحيفة دانيال في قبة المغاربة ويحدد تاريخ نهاية الازمة السورية وتحرير ادلب

كتب الفلكي علي العيس على صفحته الشخصية على فيسبوك, توقعاته لسوريا و المنطقة حيث يمكن تلخيصها بهذه النقاط:

انتصار سوريا في ٢٠١٨ والاسد يستقبل ماكرون في دمشق.

شهر حزيران الذي تنتهي فيه الازمة السورية

سجلوا لديكم وشاركوا المنشور عهدا امامكم اقول من طالع صحيفة دانيال في قبة المغاربة انتصار سوريا في حزيران

عودة المهجرين في شهر تموز

صور الرئيس الاسد,في الرياض

هتاف للاسد من قلب تركيا

اردوغان بلا صلاحيات و الحزب الحاكم,التركي ينقلب على راسه ..

ادلب محررة في شهر شباط

احداث خطير ستشهها السعودية. شق ومفاجات كبرى للمنطقة العربية

انتصار سوريا في ٢٠١٨ والاسد يستقبل ماكرون في دمشق وشهر حزيران الذي تنتهي فيه الازمة سجلوا لديكم وشاركوا المنشور عهدا ا… Posted by ‎الفلكي علي العيس‎ on Saturday, December 30, 2017