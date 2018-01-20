شاهد: الصور الاولية من مطار ابو الضهور العسكري بعد تحريره

يعتبر مطار أبو الضهور العسكري أحد القواعد العسكرية المهمة للجيش السوري في الشمال السوري، وثاني أكبر قاعدة بعد مطار تفتناز العسكري، ويمتد على مساحة تقدر بـ 16 كيلومتراً مربعاً في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

في العام 2012، حاصرت الجماعات المسلحة المطار، قبل أن تستولي عليه في أيلول / سبتمبر من العام 2015، مستغلة اشتداد عاصفة رملية ضربت المنطقة في حينها.

للمطار موقع جغرافي هام، يتوسط ثلاث محافظات سورية، هي حماة، وحلب، بالإضافة إلى ادلب، كما يعتبر مدخلاً إلى البادية من جهة الشرق.

وتتيح السيطرة على مطار أبو الظهور، توسيع منطقة الأمان حول محافظة حماة، وحماية مدينة حلب من جهة الجنوب، كما يبعد عن مدينة سراقب المعقل الهام للإرهابيين في الريف الادلبي حوالي 23 كلم، وبالتالي إمكانية فتح الطريق وفك الحصار عن الفوعة وكفريا.

ويبعد المطار عن نقاط سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي 17 كلم، فيما تشير كل المعطيات إلى أن ما بعد مطار ابو الظهور، كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجيش السوري.