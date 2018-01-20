ثلاث حالات انتحار غامضة في حلب خلال 24 ساعة فقط.. ما القصة ؟

أثارت ثلاث حالات انتحار غامضة في حلب خلال 24 ساعة فقط لرجلين وفتاة صدمة في الشارع الحلبي بشكل خاص و السوري بشكل عام.

وقال مصدر في الطبابة الشرعية لتلفزيون الخبر في حلب أن ثلاث حالات انتحار وقعت في المدينة خلال 24 ساعة، لأسباب مجهولة.

الحالة الأولى هي للمواطن هوسيب بويجيان البالغ من العمر 71 عاماً، حيث وجد مشنوقاً في منزله بحي السليمانية.

الحالة الثانية هي للمواطن عبد الله مقس البالغ من العمر 76 عاماً، حيث رمى نفسه من الطابق الثالث في حي الجابرية.

الحالة الثالثة هي للشابة راما ملاحفجي البالغة من العمر 18 عاماً، حيث وجدت مشنوقة في منزل بحي صلاح الدين.

فيما عزى ناشطون سوريون ارتفاع عدد حالات الانتحار في سوريا الى الضغوط النفسية و المادية التي سببتها ظروف الحرب الصعبة على مدى سبع سنوات.