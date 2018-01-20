“ولعت” بين تركيا و الوحدات الكردية في عفرين

أفادت وكالة “الأناضول”، بأن المقاتلات التركية قصفت نقطة مراقبة تابعة للوحدات الكردية في مدينة عفرين السورية المحاذية للحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أنهم سمعوا مقاتلات حربية، وهي تحلق فوق أجواء قضاءي ريحانلي وقرقخان في ولاية هطاي التركية، وذلك قبل عبورها إلى الأجواء السورية لتنفذ غارات على المدينة السورية.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت “الأناضول”، أن وحدات من “الجيش السوري الحر” بدأت دخول المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في عفرين، بعد تمهيد من قوات المدفعية التركية، المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين التركيتين، بقصف المواقع الكردية في المدينة بـ 10 طلقات مدفعية على فترات متقطعة منذ منتصف اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على طول الحدود التركية السورية، حسب وصفه.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام تجمع من أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة كوتاهيا غربي تركيا، أن قواته بعد الانتهاء من عملية عفرين ومنبج ستتوجه نحو حدود تركيا مع العراق لتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وأعلن أردوغان أن تركيا لن تكون بأمان طالما سوريا ليست آمنة، مشيرا إلى أن الوعود التي قطعت لبلاده حول منبج لم يتم الوفاء بها حتى الآن، و”لا يحق لأحد أن يملي علينا ما يتوجب علينا فعله بهذا الخصوص”.

المصدر: وكالات