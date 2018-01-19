15 حقيقة عن جسدك ستنسف لك “أساطير” الأهل حول الأمراض والصحة!

تلقينا نصائح منذ صغرنا حول صحتنا، قالها لنا أهالينا وسلّمنا بأنها حقائق، فمن منا لم يسمع من أحد أبويه أو كليهما أن مشاهدة التلفاز مضرة بالأعين، وأنه يجب علينا تجنُّب القراءة في غرفة غير مضاءة جيداً؟.

إلا أن هذا ليس صحيحاً، حسب تقرير لموقع The Bright Side عدّد الكثير من المسلّمات الصحية التي هي في الواقع “أساطير” حتى لو كان مصدرها طبيباً!

فيما يلي بعض المعلومات والمفاهيم الخاطئة وما يقابلها من الحقيقة.

1- الحمل لا يستمر إلى 9 أشهر

يستمر الحمل الصحي من 9 إلى 9.5 شهر؛ إذ تشير الأبحاث إلى أنَّ طول مدة الحمل الصحي يمكن أن يقل أو يزيد على 9 أشهر بـ5 أسابيع.

2- لقاح الأنفلونزا لا يصيبك بالأنفلونزا

مع أنَّ جسد الإنسان يمكن أن يتفاعل مع اللقاح بالإصابة بالحمى، فهذا لا يعني أنَّك تصاب بالأنفلونزا بسبب اللقاح.

فاللقاح يحتوي على فيروسٍ ميت، لا يستطيع “أن يُبعث من جديد” ويصيبك بالمرض.

3- مكملات الفيتامينات لا تجعلك أكثر صحة

قد لا تكون مكملات الغذاء، المعروفة بالفيتامينات، عديمة الفائدة فقط؛ بل ربما تكون ضارة بصحتك أيضاً.

فعلى سبيل المثال، أظهر مشروعٌ بحثي مدته 20 عاماً حول مكملات الغذاء، أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير منها أكثر عرضةً للإصابة بالسرطان.

4- خلايا المخ يمكن استعادتها

لفترة طويلة، اعتقد الناس أن خلايا أدمغة البالغين لا يمكن استعادتها، ومع ذلك، فهذا ليس صحيحاً.

في واقع الأمر، هناك عملية تسمى “تكوين الخلايا العصبية”، والتي تنتج الخلايا العصبية الجديدة في جزء دماغي يُسمى “قرن آمون”، وهذا الجزء مسؤول عن التعلم، وتخزين الذكريات طويلة المدى، والمشاعر.

5- القراءة في غرفة خافتة الإضاءة لا تضر ببصرك

تماماً مثل مشاهدة التلفاز، القراءة في غرفة خافتة الإضاءة لا تؤدي إلى تدهور حاسة البصر. وقد تلاحظ بالطبع أنَّ عينيك أُرهِقَتا من القراءة، لكنَّها لا تسبب على المدى الطويل مشاكل خطيرة في الرؤية.

6- بشرتك لن تصبح أكثر صفاءً إذا شربت كمية كبيرة من الماء

عليك بالطبع أن تشرب ما يكفي من الماء، لكنَّ الماء في حد ذاته ليس علاجاً لحَب الشباب. تتجدد خلايا البشرة المُرطَّبة جيداً بصورةٍ أسرع، لكن علينا ألا نأمل تقليل كمية حَب الشباب بمجرد شرب كوبٍ إضافي من الماء.

7- تناول الوجبات الخفيفة ليلاً لا يؤدي إلى اكتساب وزنٍ زائد

ترتبط الرحلات الليلية إلى الثلاجة بالبدانة، لكنَّها ليست السبب في ذلك، فالوجبات الليلية لا تجعلنا أكثر بدانة من الوجبات الخفيفة التي نأكلها خلال النهار أو في المساء.

لكنَّ ما يعد وسيلةً رائعة حقاً لاكتساب بعض الوزن هو قلة النشاط البدني.

8- التسنين لا يسبب الحمى

يعتقد كثيرٌ من الآباء أنَّه من الطبيعي للطفل أن ترتفع درجة حرارته في أثناء التسنين، لكنَّ هذا الاعتقاد ليس سوى أسطورة.

يمكن للتسنين فعلاً أن يسبب، في بعض الأحيان، حمى طفيفة (عند ظهور الأسنان الأولى في الغالب)، لكن إذا كان الطفل يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة (يتعدى 37 درجة سيليزية)، قد يكون هذا عرضاً لأحد الأمراض.

9- ليس هناك ضرر في وضع إحدى الساقين فوق ركبة الساق الأخرى في أثناء الجلوس

لم تثبت الأبحاث أنَّ الجلوس بهذه الطريقة يُسبب تلف الأعصاب أو الإصابة بالدوالي، وهي لا تؤدي كذلك إلى أي ضررٍ خطير؛ لأنَّ ضغط الدم يعود لطبيعته عند تغيير وضع الجسد.

لكن يُستثنى من ذلك، الأشخاص المعرّضون للإصابة بالجلطات؛ لذا يجدر بهم تجنب الجلوس في هذا الوضع.

10- رائحة الفم الكريهة لا تشير إلى حالة مَرضية متوارية

في معظم الأحيان، تتسبب مشاكل الأسنان أو اللثة أو النظام الغذائي في رائحة كريهة للفم. وفي بعض الأحيان، يمكن لرائحة الفم الكريهة أن تكون عرَضاً لإحدى مشاكل بعض الأجهزة (مثل الكلى أو الرئتين أو الأمعاء)، لكنَّها بالتأكيد ليست العرَض الوحيد؛ لذلك لا داعي للذعر أو البحث عن أمراض لستَ مصاباً بها فعلاً.

11. الركض لا يضر الركبتين

لا يضر الركض بالركبتين إذا مارسته ممارسةً صحيحة.

ولكن، لا تركض حافي القدمين، واختر أحذيةً مريحة، واحسب مدى قوتك، كما يجب ألا يركض المبتدئون أكثر من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.

12- يمكنك مشاهدة التلفاز من قرب

إذا كنت تشاهد التلفاز من مسافة قريبة، فلن يضر ذلك بعينيك، مع أنَّك قد تشعر ببعض التعب. ولوحظ أيضاً أن الأطفال -عكس البالغين- لا يواجهون صعوبةً في التركيز إذا شاهدوه من مسافةٍ قريبة.

وربما لهذا، يحب الأطفال مشاهدة الرسوم المتحركة وهم ملتصقون بشاشة التلفاز، فهم لا يصابون بالتعب ببساطة.

13- يمكنك أن تأكل المثلجات حتى لو كنت مريضاً

كثير من الناس لا يأكلون المثلجات في أثناء مرضهم، مع ذلك، فإنَّ تناولها لا يزيد من سوء حالتك.

ويمكن للمثلجات، حتى في بعض الأحيان، أن تخفف من آلام الحلق، ويمكنها أيضاً أن تمدك بالسعرات الحرارية اللازمة في حالة عدم شعورك بالجوع وقت المرض.

14- الحليب يقوي العظام

تسعى شركات إنتاج الألبان إلى ترغيب المشترين في منتجاتها عن طريق إقناعهم بأن شرب الحليب سيمنحهم عظاماً أكثر قوة، ولكن هذه الحقيقة العلمية أبعد ما تكون عن الحقيقة. إذ اكتشف باحثون في جامعتي هارفارد و”كورنيل” أن الحليب ومنتجات الألبان لا تقوي العظام، نتيجة ضعف العلاقة بين زيادة الكالسيوم، وتحسن صحة العظام.

15- فطر الأظافر يمكن علاجه

مع أنَّ علاج فطر الأظافر قد يكون صعباً، لكنَّه بالتأكيد ليس مستحيلاً.

كل ما عليك فعله هو الحصول على دورة كاملة من الأدوية المضادة للفطريات للتخلص منه، وهناك أيضاً بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعدك على ذلك.

إليك وصفةً بسيطة:

اخلط بعض الخل ببعض الماء بنسبة 1 إلى 2.

انقع القدم المصابة في الخليط.

اترك قدمك في السائل 20 دقيقة كل يوم.

بعد أسبوع، ستلاحظ تقدماً.

في حالة كنت ترى أنَّ الطرق الطبيعية ليست فعالة، فاستشر طبيباً.

معلومة إضافية: إذا تركت إحدى ساقيك مكشوفة فستحظى بنومٍ أعمق

اتضح أنَّ كشف إحدى الساقين يساعدنا على أن نغفو بصورةٍ أسهل وأسرع؛ لأنَّه يساعد على تنظيم درجة حرارة أجسامنا.

تنخفض درجة حرارة جسدك في أثناء النوم، لكن التدثر ببطانية دافئة يمكن أن يخل بهذا التوازن، وأسهل طريقة لاستعادته هو ترك إحدى ساقيك مكشوفة، وبهذه الطريقة سيتخلص جسدك من الحرارة الإضافية.