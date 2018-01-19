اعرف مرضك من شهر ميلادك

ربما تساءلت بعد قراءة عنوان الخبر.. هل هذا ممكن؟.. ولكن كشفت دراسة جديدة، أن العلماء وجدوا علاقة مباشرة بين الشهر الذى يولد فيه الإنسان، والأمراض أو الإصابات التى من الممكن أن يتعرض لها خلال حياته..

ووفق الدراسة ذاتها التى نشرتها مجلة “الجمعية الأمريكية للطب والمعلوماتية”، فقد أكد العلماء فى جامعة كولومبيا الأمريكية، أن هناك ارتباط حوالى 55 مرضًا بتاريخ الولادة.

وبحسب معادلة رياضية أجريت بالدراسة من أجل ربط كل شهر بالأمراض الخاصة، بناء على دائرة معلومات شملت حوالى 1.7 مليون مريض.

وأوضحت الدراسة إن المحظوظين هما مواليد شهر مايو وأغسطس فهما الأقل عرضة للأمراض، أما مواليد شهر نوفمبر فهم سيئوا الحظ لأنه الأخطر، و مواليد أكتوبر معرضين للربو، و مواليد مارس معرضين للإصابة بأمراض القلب.