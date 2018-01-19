6 أخطاء تقوم بها عند إصابتك بالزكام.. عليك تجنّبها

من المعروف أن الإصابة بالزكام تنتشر في فصل الشتاء، لأن هذا هو وقت انتشار الفيروسات وانتقالها بين الاخرين. ولكن في بعض الأحيان نقوم بأمور باعتقادنا انها تساعدنا في العلاج ولكنها تزيد من إصابتنا سوءاً، إليك أهمها.

1- الادعاء بأنك لست مريضاً

من السهل أن تدعي بأنك لست مصاباً بالزكام بسبب الأمور والعمل المتراكم عليك، ولكن يعتبر هذا الأمر من أكثر الأمور الخاطئة التي تقوم بها خلال إصابتك. الإدعاء بأنك لست مريضاً وممارسة حياتك بشكل طبيعي سيصعب على جسمك عملية مكافحة ومحاربة الفيروس، مما يطيل من عملية شفائك! ارسل رسالة إلى مديرك في العمل وأخبره أنك بحاجة إلى إجازة مرضية عند إصابتك بالزكام.

2- نشر فيروساتك

فترة حضانة هذا الفيروس تصل إلى يومين أو ثلاثة، بمعنى أنك ستشعر بالمرض بعد فترة من دخول الفيروس إلى جسمك، وعند ظهور أعراض المرض يجب أن تحاول ابعاد فيروساتك عن الاخرين. يجب عليك تغطية فمك وأنفك عند العطس والسعال، وغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، وذلك كي لا تنشر فيروساتك في أنحاء المنزل ومكان العمل.

3- تناول المضادات الحيوية

يسارع الكثيرون إلى تناول المضادات الحيوية بعد إصابتك بالزكام، ولكنك لن تتمكن من التخلص من الفيروس المسؤول عن إصابتك لأن المضاد الحيوي يستهدف البكتيريا فقط. تناولك للمضادات الحيوية دون الحاجة له سيساهم في بناء مناعة ضد المضادات الحيوية، بمعنى أنك لن تتمكن من القضاء على المرض البكتيري عند إصابتك به حقاً.

4- عدم تناول كمية كافية من السوائل

عند إصابتك بالزكام تشعر بأنك غير قادر على تناول أي طعام أو حتى شراب، وهذا أمر طبيعي، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يشكل خطراً على صحتك. خلال إصابتك بالمرض عليك تناول كمية كافية من السوائل كي لا تصاب بالجفاف، كما من المهم تناول شوربة الدجاج التي تساعدك في العلاج.

5- الاستمرار في التدخين

من المهم الإقلاع عن التدخين بالأساس، ولكن هذا يعد أمراً بالغ الأهمية عند الإصابة بالزكام، فالتدخين يعمل على تهيج الرئتين وزيادة حدة السعال. هذا الأمر ينطبق على التدخين السلبي أيضاً، لذا حاول الابتعاد عن المدخنين قدر المستطاع وبالأخص عند الإصابة بالزكام.

6- الاعتماد على الأدوية

الاعتماد بشكل كبير وأساسي على الادوية التي تباع دون وصفة الطبيب لعلاج الزكام قد لا يساعد في علاج الزكام وأعراضه. حاول عدم تناول الكثير من الأدوية وإعطاء نفسك وجسمك فرصة للراحة والإسترخاء، كما عليك التأكد من اتباع الإرشادات المرفقة مع الأدوية وعدم زيادة الجرعة المتناولة.

معلومة: هل تعلم أن الإنسان البالغ يصاب بالزكام مرتين إلى ثلاثة سنوياً، في حين أن الأطفال قد يصابون بالمرض أكثر من ثماني مرات في السنة؟

المصدر: ويب طب