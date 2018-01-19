ما‬ سر هذه الأبراج الـ4 التي ينجذب إليها الجميع؟

بعض الأشخاص يملكون سحرهم الخاص، وهناك فئة خاصة تملك سحراً غريباً من نوعه ومميز. هذه الفئة تجذب الجميع وبدون أي جهد يذكر.

من بين جميع الأبراج هناك 4 فقط تملك كاريزما مميزة للغاية وتجذب الجميع إليها بغض النظر عن الإختلافات في الشخصيات أو الأذواق أو حتى القناعات الأساسية. لا أهمية لكل هذه الأمر، فأمام هذه الأبراج الكل يضعف.

الحمل

برج يملك الكثير من الشغف وهو يضع كل جهوده من أجل تحقيق ما يريد تحقيقه. حين يقوم الحمل بعمل ما أو بإنجاز ما فهو يقوم به على طريقته الخاصة التي تجعل الجميع يلاحظ النتائج. وبطبيعة الحال لا يمكن سوى الإنجذاب لهذا التفاني الكبير الذي يملكه الحمل. كما هو معروف البرج هذا يملك الكثير من الثقة بالنفس وشخصيته قوية للغاية وهذا ما يجعله يملك جاذبية. وما يجعله من الأبراج الأكثر جاذبية على الإطلاق والتي لا يمكن للآخرين سوى الإنجذاب اليه هو واقع أنه يعرف ما الذي يريده الآخر وما الذي يرضيه ويسعده. حين يتعلق الأمر بالحياة العاطفية، فهذا البرج لا ينفذ من الخيارات لان المعجبين الذي يودون الدخول في علاقة معه كثر.

الميزان

الميزان من الأبراج التي تملك قلباً من ذهب. فهذا البرج لطيف وحنون وهو يملك القدرة على أسر القلوب من دون أي جهد يذكر.

شخصيته هي من أبرز نقاط قوته لأنها وبكل بساطة لا تقاوم. برج دبلوماسي من الطراز الأول كما أنه مستمع ممتاز، يمنح كل إهتمامه للآخرين ويجعلهم يشعرون بأن قيمتهم عالية جداً. هذه الخصال تجعل الميزان الشريك العاطفي المثالي لأي شخص كان لانه أشبه بقطعة مفقودة تتناسب مع مختلف أنواع الأحاجي.

القوس

القوس من الأبراج التي يعتبرها الجميع الأكثر جاذبية. فالبرج هذا عاشق أزلي للمغامرة وللتنقل من مكان الى آخر وهو غير مستعد للتخلي عن حريته من أجل أي شخص وحتى لو كان ذلك الشخص هو حب حياته.

الدلو

القوس ليس البرج الوحيد الذي يصعب الحصول عليه، فالدلو من الأبراج التي لا تظهر مشاعرها على الإطلاق. البرج هذا غالباً ما يفصل نفسه عن محيطه وبالتالي يظهر للآخرين على أنه متماسك وهادئ كلياً ولا يكترث لأي شيء على الإطلاق.

(الجميلة)