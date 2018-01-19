بالفيديو: معارض سلفي سوري بارز يظهر بقناة “إسرائيلية”!

أثار معارض سوري سوري بارز جدلا واسعا؛ بظهوره عبر قناة إسرائيلية.

المعارض حسن الدغيم، عضو ما يسمى بـ”المجلس الإسلامي السوري”، والشرعي الذي برز خلال الازمة السورية، ظهر عبر قناة “i24” الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وتحدث الدغيم خلال اللقاء عن تنظيم القاعدة، وقضايا أخرى متعلقة بالقضية السورية.

المفاجأة كانت أن الداعية حسن الدغيم زعم إنه لم يكن يعلم أن القناة إسرائيلية، وأنه تعرض لـ”خديعة”، بحسب قوله.

وكشف الدغيم أن من أرسل رقم هاتفه إلى الصحفي هو وائل علوان، المتحدث باسم “فيلق الرحمن”، الفصيل الذي يتواجد في الغوطة الشرقية.

واتهم الدغيم المعارض السوري خليل المقداد، والباحث الشرعي رامي الدالاتي، وآخرين، باستغلال الحادثة؛ للتحريض عليه، والإساءة للمجلس الإسلامي السوري، قائلا إنهم من “المطبلين للبغدادي والقاعدة”.

وتفاوتت ردود الفعل على ظهور الدغيم في تلفزيون إسرائيلي، بين من هاجمه واتهمه بمحاولة الشهرة بأي ثمن، وبين من برر له واعتبر أن الظهور على قناة إسرائيلية ليس بجريمة تستحق الإدانة.

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