على بعد أقل من 10 أمتار من مديرية تموين دمشق .. مخالفات خطيرة ترتكب في بيع اللحوم

على بعد أقل من 10 أمتار من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وعلى مرأى أعين رقابتها ترتكب مخالفات كبيرة وخطيرة في بيع اللحوم بأنواعها في سوق باب سريجة حيث تتعدد أشكال هذه المخالفات في مجال فرم اللحوم بشكل مسبق وعرضها على البسطات للبيع أمام المحال بكميات كبيرة زائدة على الحد المسموح به ما يشكل خطراً على صحة المواطنين الذين يتعرضون للغبن في السعر والجودة بعدم معرفة أنواع وصلاحية اللحوم المفرومة المعروضة للبيع التي غالباً ما يتم خلطها أثناء الفرم بلحم الجاموس وكبد ورئة الحيوانات المجهولة ومصران الدجاج وشرحات أمات الفروج والشحوم وإضافة الصباغ الصناعي الذي يمنح هذا الخليط من اللحوم المفرومة لوناً أحمر ويتم بيعها للمستهلكين على أنها لحم عجل بلدي في ظل ضعف الرقابة التموينية في دمشق عن أداء دورها في قمع هذه المخالفات.

كما أكد لنا البعض أصحاب محال في باب سريجة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على سوق باب سريجة فقط وإنما هي ظاهرة منتشرة في أسواق بيع اللحوم في مناطق الشيخ محيي الدين ومساكن برزة والزبلطاني أيضاً إضافة إلى ارتكاب مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية في محلات بيع اللحوم أثناء ساعات متأخرة من الليل وذبح إناث أغنام العواس وبيعها على أنها لحوم ذكور والجمع بين نوعين أو أكثر من اللحوم داخل المحل خاصة لحم الجاموس والعجل حيث يتم بيع لحم الجاموس على أنه لحم عجل من دون التعريف بنوعه وصلاحيته.

وعلى الرغم من أن المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى وجود أكثر من أربعة آلاف محل لبيع اللحوم والفروج في دمشق ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي أن المديرية نظمت خلال العام الماضي 771 ضبطاً تتعلق بضبط لحوم غير صالحة والجمع بين نوعين من اللحوم والفرم المسبق للحوم لأكثر من 2 كغ والذبح العشوائي خارج المسلخ كما ذكر أن الفترة الماضية من العام الحالي هي أيام قليلة للحديث عن تنظيم ضبوط بهذا الشأن.

المصدر: تشرين