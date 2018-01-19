أميركا وتغيير النظام في إيران.. واقع أم أوهام؟

طرح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الشعارات التي تحاكي هموم الناس ومشاكلهم وقضاياهم الحياتية، والتي ركّز فيها على النمو الاقتصادي، وتقليص حجم البطالة، وخلق استثمارات جديدة في إيران، وذلك من خلال دخول شركات أوروبية تستثمر في العديد من المجالات،تحديداً في المجال النفطي، وكانت رافعة له للفوز لمرة ثانية.

رهان الرئيس روحاني في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي كان مبنياً على بنود الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 14 تموز 2015، والذي تضمن في أحد بنوده رفع العقوبات عنإيران، وفك العزلة الاقتصادية عنها، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية، وعودة الصادرات النفطية إلى سابق عهدها،إضافة إلى استرداد الأموال المحجوزة في الخارج، والتي تقدَّر بأكثر من 120 مليار دولار.

لم تأتِ حسابات الرئيس الإيراني كما كان يتصوّر، لأن أميركا مخادعة، وهي كاذبة كما قال الإمام الخامنئي، فهي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق النووي، ولم تُفرج عن الأموال المحتجَزة لديها، ولم ترفع العقوبات الاقتصادية، وحجتها في ذلك أن إيران أخلّت بالاتفاق النووي من خلال الاستمرار في تصنيعها للأسلحة الباليستية، التي لم ترد أصلاً في نص الاتفاق.

لم تجد وعود الرئيس روحاني طريقها الكامل إلى التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني، حيث التضخُّم وزيادة البطالة، وارتفاع الأسعار، وقرار وقف المعونات المالية البالغة أربعين دولاراً لكل عائلة، ومضاعفة سعر البنـزين، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، الأمر الذي صدم الشعب الإيراني، الذي أمل بتحسُّن الوضع المعيشي والانفراج الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وعندما خرجت بعض المجموعات للمطالبة بحقوقهم، خصوصاً من المؤسسات المالية،والذين لم تعُد إليهم أموالهم، وتظاهروا في مناطق عدة، استغل أميركا و”إسرائيل” والسعودية ومنافقي خلق تلك التحركات، بل تبين أن تمويل بعض التظاهرات قد خُطِّط له، وتم تحويل الشعارات من مطلبية إلى انقلابية، وجرت محاولة للسيطرة على المؤسسات العامة والإخلال بالأمن والتصادم مع القوى العسكرية.

الرئيس الإيراني أكد أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً في الربع الأول من العام 2017، بنسبة 7 بالمئة من دون النفط، و6.5 بالمئة، مع احتساب العوائد النفطية قياساً بالفترة الماضية لعام 2016، وأوضح أن حكومته اتخذت خطوات جیدة، وتطمح لتحقيق نمو اقتصادي سنوي یفوق الـ5 بالمئة حتى انتهاء ولایتها الدستوریة عام 2021، وتوقّع رفد سوق العمل بنحو 840 ألف شخص في العام 2018.

وتسعى الحكومة، وبتوجيه من الإمام الخامنئي، لمعالجة الأزمة باعتماد الاقتصاد المقاوم لمواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي ستستمر على إيران بسبب تبنّيها لمحور المقاومة ومحاربة “إسرائيل”، ولأن طهرانأفشلت المشروع الأميركي لتقسيم المنطقة، وهزمته بالتعاون مع الحلفاء، وتظن أميركا أنها بمحاربةإيران اقتصادياًستُنهك الشعب الإيراني وتحرّك الرأي العام ضد النظام تمهيداً لتغييره، وهذا ما لن يُكتب له النجاح، لأن المتآمرين عليها لا يدركونأن الشعبالإيراني بطبيعته مُحبّ لأرضه، وهو شعب له تاريخ وحضارة يفتخر بهما، وعندهإحساسه بالخطر الداهم الذي يهدد أمن البلاد واستقراره،وسيقف كسدٍّ منيعمتصدياً لأي عمل تآمري، كما أن المراهنة الأميركية – “الإسرائيلية” على الاختلاف بين “المحافظين” و”الإصلاحيين” و”المعتدلين” في غير محلها، لأنهم جميعهم وإن اختلفوا في الرؤية حول العديد من المسائل الاقتصادية والسياسية، إلا أنهم يجتمعون على الدفاع عن إيران، ويضعون خلافاتهم جانباً لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتهم في التظاهرات المليونية، والتي كان شعارها الوحيد:”نريد الإصلاح لكننا ضد تغيير النظام”.

هاني قاسم / الثبات