5 أنواع من أوجاع الرأس قد تشير إلى وجود مرض خطير

أغلب أوجاع الرأس حميدة. لكن بعضها قد يكون إنذاراً بوجود مشاكل صحية جدية من الأفضل أن نعرف كيف نكتشفها.

عموماً، الأسباب الأساسية لأوجاع الرأس هي الضغط النفسي ومشاكل التنفس. يمكن أن يتركز الوجع على مستوى الصدغين (يتولد لديكم انطباع عندها أن قلبكم ينبض في رأسكم )، أو الأنف أو يتركز في منطقة حساسة وغالباً هي العين.

عندما تجعلكم أوجاع الرأس تشعرون أن جمجمتكم بين فكي كماشة، وأن هناك تصلب رهيب في رقبتكم… أو تشعرون بالسوء في كل جسمكم: نتكلم في هذه الحالة عن الصداع النصفي.

مهما كان نوع وجع الرأس عندكم، عندما نهمل هذه الأوجاع، يمكن أن تتفاقم وتشكل تهديداً لصحتكم:

1. قصف الرعد

إذا كان وجع الرأس يضرب بشدة في داخل رأسكم بطريقة مفاجئة وقاسية، فقد يكون نتيجة نزيف في الدماغ بعد الجلطة، أو جرح في الرأس أو تمدد الأوعية الدموية.

2. وجع الرأس بعد جرح

إذا كان لديكم جرح وشعرتم بوجع رأس يحدث بعده ويزعجكم، اذهبوا إلى الطبيب بسرعة: قد يكون هناك صدمة دماغية. حتى إذا كان جرحاً صغيراً جداً، قد يكون هناك نزيف داخلي خفيف ومن هنا سبب الألم في الرأس.

3. وجع رأس يزيد عند المشي

إنه أحد أعراض الورم في الدماغ، وهذا خبر سيء. إذا كنتم تنامون مع ألم في الرأس وتستيقظون مع ألم أكبر أيضاً، لدرجة التقيؤ أحياناً، فهذا إنذار أحمر. إذا كان وجع الرأس يزيد عندما تمارسون الرياضة أو تمشون، فهذا أيضاً إنذار جدي جداً.

4. أسوأ ألم في الجمجمة لم تشعروا بمثله أبداً من قبل!

قد تتعرضون أحياناً لتمزق في الأوعية الدموية: إذا كانت هذه هي الحالة، ستشعرون بألم لا يوصف في الرأس يمتد حتى أعلى رقبتكم عندما تكونون متمددين. من الأعراض الأخرى التي يجب مراقبتها: التشوش، التقيؤ، أوجاع الرقبة واستحالة تحمل الضوء.

5. وجع رأس مفاجئ

إذا كان وجع الرأس مصحوباً بتصلب وبألم يخترق كل الجسم ولكن فقط من جهة واحدة، أنتم قد تكونون تتعرضون للإصابة بنوبة قلبية. إذا كانت هذه هي الحالة، ستشعرون بالضعف، بصعوبة في الكلام وفي القدرة على الوقوف، وفي الرؤية بوضوح.

6. وجع في الرأس غير معتاد أبداً

إذا كان لديكم وجع في الرأس غير عادي أو غريب يأتي من وقت لآخر ويحدث ويتوقف بدون سبب، تكلموا مع الطبيب عن مشكلتكم، فقط لتطمئنوا.

(صبايا ستايل)