مَن حطَّم أنف أبو الهول؟ الروايات تعدَّدت ولكن هذه الصورة قد تنفيها كلّها

أخبار ساخنة مَن حطَّم أنف أبو الهول؟ الروايات تعدَّدت ولكن هذه الصورة قد تنفيها كلّها

The Sphynx is seen in the foreground as tourists visit the pyramids on the Giza Plateau, on the southern outskirts of the Egyptian capital Cairo on December 6, 2017. / AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)