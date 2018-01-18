عارضة أزياء تعرض عذريتها للبيع في مزاد علني

إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها شابة إلى عرض عذريتها للبيع من أجل الحصول على المال لإستخدامه في أهداف تنوي تحقيقها.

ومؤخراً هذا ما أعلنت عنه عارضة الأزياء والطالبة الإيطالية المدعوة ​نيكول​ بحسب الإسم الذي تستخدمه عبر شبكة الإنترنت، مشيرةً إلى أنها أدركت عندما كانت في الـ16 من العمر، أن عذريّتها “ثمينة”، وقرّرت بيعها في المزاد العلني عندما أصبح عمرها 18 عاماً.

وفي حديثها إلى موقع “ذا صن” البريطاني أضافت إلى أنها قررت القيام بذلك من أجل الحصول على المال لإكمال تعليمها وشراء منزل لوالديها.

وقالت إنها تنوي الإنتقال إلى بريطانيا لدراسة إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج، وهي تحتاج إلى المال لتمويل دراستها، إضافةً إلى مساعدة والديها اللذين لم تخبرهما بالأمر خوفاً من أن تلقى إعتراضاً منهما.

وتابعت:” أردت تحصيلاً علمياً جيداً، فبدأت البحث عبر شبكة الإنترنت عن سبل لتمويل دراستي، ووقعت على مجموعة من إعلانات المزادات العلنية، فاكتشفت أن هناك فتيات بعن أنفسهن مقابل 3.1 ملايين جنيه استرليني (3.5 ملايين أورو) فقررت أن أحذو حذوهن عندما أصبح في الـ18 من العمر”.

وكشفت عن أنها تلقت عددا كبيرا من الطلبات والعرض الأكبر الذي حصلنا عليه حتى الآن هو مليون أورو (890 ألف جنيه استرليني).‎