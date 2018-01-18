اختبر نفسك..10 علامات غريبة تدل على أنك فائق الذكاء

تحدثت قناة “”AsapSCIENCE على منصة “يوتيوب”، في تقرير لها، عن عشر علامات غريبة تدل على أن الشخص يمتلك معدل ذكاء خارق.

العالم – منوعات

1-الطول:

وقال تقرير القناة إن أن لطول القامة مزايا عديدة، مضيفة أن دراسة أجريت عام 2009، أشارت إلى أن الأطفال ذوي القامات الطويلة كثيرا ما يحصلون على علامات جيدة في الاختبارات، وأظهرت دراسة أخرى أن معدل ذكاء طوال القامة من الجنسين عال في الغالب.

2-الشقيق الأكبر:

المواليد البكر لديهم أعلى معدل ذكاء، بحسب دراسة أجريت في عام 2007 على 250 ألف شخص من أفراد الجيش النرويجي، وهذا الأمر لا يتعلق بالوراثة وإنما بإيلاء الآباء والأمهات المزيد من الاهتمام لمولودهم الأول مقارنة بأشقائهم الأصغر سنا.

3-الرضاعة الطبيعية:

الأطفال الذين حظوا برضاعة طبيعية خلال الأشهر الـ12 الأولى من حياتهم، كان لديهم معدل ذكاء أعلى وحققوا الكثير من أهدافهم خلال حياتهم، حسبما خلصت دراسة نشرت في مجلة “لانسيت” في عام 2015.

4-“ليلة البومة”:

ونقلت القناة عن دراسة، أن الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة الليلية مثل العمل في الليل، أكثر كفاءة وذكاء من غيرهم لأن الليل يوفر محيطا فريدا ويجعلهم أكثر استعدادا للوصول إلى أهدافهم.

وهذه العلامة لا علاقة لها بالوراثة بل هي علامة فريدة من نوعها يكتسبها الشخص من تجاربه الفردية.

5-الشعور بالقلق:

ومن علمات الذكاء الغريبة التي أشار إليها التقرير؛ الشعور بالقلق أو الاكتئاب، ونقل عن دراسة أن هناك علاقة إيجابية تربط هذا الشعور بالذكاء، ففي عام 2014، وجد الخبراء أن إظهار مستوى عال من الذكاء اللفظي كان مرتبطا بالقلق.

6-أحلام اليقظة:

أحلام اليقظة أيضا دليل على الكفاءة العالية للدماغ، وهي بذلك تعتبر إحدى علامات الذكاء الخارق وفقا لدراسة أجريت عام 2017.

7-استخدام اليد اليسرى:

الشخص الذي يستخدم اليد اليسرى يكون في الغالب عبقريا وخلاقا ومبدعا.

8-المهارات الموسيقية:

إذا كنت قادرا على العزف على آلة واحدة على الأقل، فتلك علامة مؤكدة على أنك شخص موهوب وذكي.

9-عدم التدخين:

وجدت أبحاث أجريت في عام 2009 على مجموعة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما من المدخنين، أن معدل ذكائهم أقل ممن لم يدخنوا.

10-الضحك على الأمور السلبية:

إذا كنت تستمتع بالضحك على سوء حظ الآخرين أو النكات المتعلقة بالموت، وغير ذلك من المواقف القاتمة في الحياة، فإنك تمتلك مستوى عاليا من الذكاء، بحسب خبراء علم النفس.

المصدر : وكالات