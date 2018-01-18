اليمن.. من الصمود إلى الردع

تتكشف يوماً بعد آخر حقيقة غايات العدوان الأميركي – السعودي على اليمن، من خلال ما تفعله دويلة الإمارات في جزيرة سقطرة،وما تقوم به المملكة العربية السعودية في المحافظات اليمنية الجنوبية، حيث تحوّل الإمارات سقطرة إلى قاعدة عسكرية لها، متخطية السيادة اليمنية وإرادة اليمنيين في حكم بلادهم، في حين تُمعن السعودية في نشر التطرُّف الوهابي في الجنوب اليمني، بما في ذلك محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان، بما يشكّل خطراً على الأخيرةمن جهة، ويكذّب ادعاءات الحُكم السلماني بمحاربته للتطرُّف والوهابية، وانفتاحه على الحداثة التي ترسمها له الولايات المتحدة الأميركية.

في هذا الوقت، يسجّل الشعب اليمني يومياً أساطير من الصمود والتضحية ووقفات العز والكرامة في وجه هذا العدوان الذي ينفَّذ تحت ستار ما يسمى “التحالف العربي”، هذا التحالف الذي يستهدف بأحدث أنواع الأسلحة منذ أكثر من ألف يوم، أفقر شعب عربي، لكنه الأكثر صلابة، وهو الذي تمكّن استثناء عن كل البلدان العربية، من منع أي استعمار كان، على مدى القرون والأزمنة من احتلال “الهضبة اليمنية”، أو الاستقرار فيها، حتى قيل إن اليمن هو “مقبرة الأناضول”؛ للدلالة على حجم وكلفة المحاولات الفاشلة للعثمانيين الأتراك احتلال اليمن.

عندما بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها عدوانهم على اليمن، كان اعتقادهم المعلَن أنهم سيحسمون الحرب خلال أسبوعين، وأن من يسمّونهم “الانقلابيين” لن يستطيعوا الصمود أمام طائرات الـ”إف 16″ و”الأباتشي” و”التورنيدو”، وأمام أحدث الأسلحة البرية التي دفعت السعودية وحلفاؤها مئات مليارات الدولارات لسيّدهم الأميركي ثمناً لها، لكن مرور قرابة الثلاث سنوات على هذا العدوان بيّن أن دمية السعودية الرئيس المؤقت المنتهية ولايته عبد ربه منصور، لا حول له ولا قوة، فهو من جهة عجز عن البقاء في العاصمة صنعاء، أو حتى في عاصمة الجنوب عدن، ويمضي وقته في فنادق العاصمة السعودية الرياض، ومن جهة ثانية لا رأي له ولا مشورة في كل ما يجري في اليمن، حيث يقتصر دوره على شتم شعبه وإرضاء ملك السعودية وولي عهده، خصوصاً أن كل الأحلام الأميركية والسعودية تبخّرت أمام مسلسل الفشل الذي يواجهونه في اليمن، الذي طوّر شعبهوقواه المقاتلة، وفي مقدمها “أنصار الله” (الحوثيون)، قتالهم وأساليبه من الصمود والمواجهة، إلى الردع وتهديد عواصم دول العدوان وحدودهم المحازية لليمن.

انتقل اليمنيون في قتالهم وصمودهم النادر، في وجه السلاح والقصف الإجرامي الذي ينتقم من المدنيين ومن البنية التحتية لليمن، بما فيها المستشفيات والمدارس ومصادر المياه وبيوت وأسواق الآمنين، بل كذلك في وجه التجويع الناجم عن الحصار المضروب على كل المعابر الجوية والبرية والبحرية لليمن، انتقلوا من الصمود إلى مطاردة الجيش السعودي في مواقعه داخل محافظتي جيزان ونجران، اليمنيتين أصلاً، واللتين احتلتهما السعودية عنوة، وهذا الدخول اليمني يؤكد أن الجيش اليمني واللجان الشعبية هم أسياد الميدان في البر في هذه الحرب.

وكما في البر، سجّل اليمنيون ضربات موجعة لكل بارجة حربية سعودية أو إماراتية حاولت الاقتراب من سواحلهم، ومؤخراً هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء صالح الصماد، بقطع الملاحة في البحر الاحمر، وقال “هم يمرّون، أي السعودية ودول الخليج، من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعاً”، وهي رسالة تعرف دول العدوان معناها.

الجديد الأكثر أهمية في الصمود اليمني، كان على صعيدين، الأول انكشاف تورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح في صفقة مع الإماراتيين لخرق صف القوى المقاومة، وفي مقدمها الجيش و”أنصار الله”، كان من نتيجتها أن خسر العدوان أحد رهاناته البارزة، أي صالح، الذي قُتل بعدما افتعل اشتبالكات مع “الحوثيين”، في حين كان ابنه أحمد، الذي يعيش في الإمارات، ينسّق له تلك الصفقة، والأمر الثاني هوإسقاط اليمنيين طائرتين للعدوان، الأولى “تورنيدو” والثانية “إف16” سعوديتان، في تطور يشير إلى إمكانية تحييد التفوُّق الجوي لتحالف العدوان، مما يعطي السيادة المطلقة للمقاتلين اليمنيين الأشداء، الذين يقاتلون وهم حفاة ويطوّرون أحدث أنواع الأسلحة دفاعاً عن استقلال اليمن وحق شعبه في إدارة بلاده وفق مصالحه السياسية والاقتصادية.

عدنان الساحلي / الثبات