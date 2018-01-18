حاكم المركزي: الاستفادة من تنفيذ الحوالات مجاناً على نظام الحوالات الإجمالي SyGS

وجه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام دعوة للمتعاملين للاستفادة من تنفيذ الحوالات “مجاناً حالياً” على نظام الحوالات الإجمالية SyGS.

ونشر درغام على صفحته الشخصية على الفيسبوك هذه الدعوة بالقول: مع وصول عدد المصارف إلى خمسة على نظام الحوالات الإجمالية السوري SyGS بدأ عدد الحوالات في التزايد وتأكد للجميع أن نظام يعمل بمستوى الأنظمة المشابهة في الدول الخارجية. وأضاف: يتوقع خلال الشهرين القادمين اكتمال انتساب مختلف المصارف الخاصة والعامة المؤهلة إلى هذا النظام، وقد بدأ العمل للحوالات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة حالياً (ولأعداد محدودة منها تتزايد تدريجياً)، وفي الأشهر القادمة ستتم زيادة القيم بالتدريج حتى تصبح لأي مبلغ كان. وتابع قائلاً: سيكون من المفيد تذكير مختلف المواطنين والشركات بأن الحوالات على هذا النظام تتم حالياً مجاناً (ولاحقاً ستكون بعمولات تنافسية جداً مع شركات الحوالات الداخلية) وتنفذ الحوالة خلال ساعة فقط من مصرف إلى آخر.

وأكد درغام على أن المتعاملين الذين لديهم شيك مسحوب على أي من المصارف المنتسبة للنظام يمكنهم التوجه إليها لتنفيذ عملية التحصيل في الزمن الحقيقي في حساباتهم إذا كانت مفتوحة في مصرف منتسب أيضاً لهذا النظام، وهذا يعني عند اكتمال انتساب المصارف السورية إلى هذا النظام الانتقال التدريجي باتجاه أجواء عمل مصرفية أفضل بكثير من اضطرار المتعاملين الراغبين بتنفيذ عملياتهم في اليوم نفسه لسحب المبلغ نقداً ونقله يدوياً إلى المصارف الأخرى