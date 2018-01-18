رسومٌ سوريّة جديدة على سـيارات النقل الخارجي اللبنانية والأردنية

عدّلت محافظة دمشق رسم بدل الخدمة الشهري للمركبات التي تنطلق من مراكز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق وإلى الأقطار العربية والدول الأجنبية بـ خمسة آلاف ليرة لباص الأردن المتوجه إلى لبنان والأردن وسبعة آلاف ليرة للسعودية ودول الخليج ومصر وليبيا وتركيا وبدل الخدمة للميكرو باص ثلاثة آلاف ليرة للبنان والأردن وخمسة آلاف لبقية الدول سالفة الذكر. وحددت بدل الخدمة لسيارة الأجرة السياحية 5 ركاب بألف ليرة ولبقية الدول 1300 ليرة, على أن يتم استيفاء بدلات الخدمة الشهرية لصالح محافظة دمشق خلال العشرة أيام الأولى من بداية الربع الأول من العام الحالي,

على أن يفرض غرامة 25% على كل من يتخلف عن الدفع بعد الموعد المحدد ولحين استحقاق الربع التالي, كما وافقت المحافظة على تعديل رسوم تسجيل وبدلات مالية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي بالسومرية بحيث يستوفى رسم تسجيل للمرة الأولى لصالح صندوق المحافظة بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور لبنانية أو أردنية بـ 50 ألف ليرة ويستوفى مبلغ 75 ألف ليرة عن السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل أكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز السومرية بالإضافة إلى رسوم بدل الخدمة مع الغرامات المتراكمة على تلك السيارات عن سنوات الانقطاع.

كما عدلت المحافظة المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس المحافظة رقم 65 لعام 1992 والمتعلق ببدل الخدمة الشهري لسيارات الركوب العامة العاملة في مراكز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق والى بقية المحافظات بحيث يصبح بدل الخدمة الشهري لباص البولمان في كل من محافظات: الرقة واللاذقية الحسكة وحلب ودير الزور 4000 ليرة وفي محافظات طرطوس, وحمص وحماة وإدلب 3500 ليرة وفي محافظات درعا والسويداء 2750 ليرة وفي القنيطرة وريف دمشق 2250 ليرة, وفي حين حددت بدل الخدمة للميكرو باص 3000 ليرة لكل من محافظات الرقة واللاذقية الحسكة وحلب ودير الزور و2750 ليرة وفي محافظات طرطوس, حمص وحماة وإدلب و2250 ليرة في محافظتي درعا والسويداء و1500 ليرة في محافظتي القنيطرة وريف دمشق

تشرين