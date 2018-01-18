سوريا تطرح المنطقة الحرة في اللاذقية وحسياء للاستثمار المشترك مع روسيا

يبرز لدينا ضمن سياق تأطير العلاقات الاقتصادية مع روسيا عدد من البروتوكولات الموقّعة مع الجانب الروسي، والمتعلقة بالتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين البلدين، وأيضاً في مجال تبادل المعلومات ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتمّ نقلها بين البلدين، إلى جانب اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة عام 2005، إضافة إلى اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع عام 1993 الذي يعدّ الإطار الرئيسي للتعاون بين الجانبين.

يضاف إلى ذلك ما تمخّض عن اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة، إذ تمّ العمل من خلال هذه اللجنة على تذليل العقبات وتفعيل التعاون بين الجهات الجمركية، وفق ما أكدت مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد التي أوضحت أن الجانب الروسي أبدى ترحيبه بالتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمّ إعداد مذكرة تفاهم بهذا الخصوص تهدف إلى الاستفادة من الجانب الروسي في هذا المجال، وخاصة المتعلق منه بتأسيس حاضنات ومسرعات الأعمال في سورية.

وأضافت أحمد: إنه تمّ طرح كل من المنطقة الحرة في حسياء والمنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية على الجانب الروسي، للتوصل إلى صيغة مشتركة للاستثمار فيهما لما لهما من أهمية كبرى في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرة إلى استعداد الجانب السوري للتعاون مع نظيره الروسي وفق أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة، أو وفق أية اتفاقية جديدة قد تنشأ لهذه الغاية حصراً.

ونوّهت أحمد بأنه تمّ الاتفاق على أن تقيم روسيا معرضاً لمنتجاتها في سورية هذا العام، غير مخصّص للمنتجات الاستهلاكية، وإنما مخصّص فقط للمنتجات المتعلقة بالصناعة والنقل والقطاعات الحيوية كالنفط والطاقة.

البعث