هذه التوابل فوائدها مذهلة للجسم.. تعرَّفي عليها

ذكر أحد المواقع الصحية، أن هناك 5 أنواع من التوابل بإمكانها أن تكون مصدرًا جيدًا لإنعاش الجسم والصحة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون أكثر من إضافات لذيذة، لما لها من قيمة غذائية مهمة للجسم، بحسب موقع “fitnessmagazine”

الكمون

ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون تلبي 22% من الاحتياجات اليومية للحديد والمعادن التي تساعد في الحفاظ على مستوى عالٍ من الطاقة والجهاز المناعي، ووفقًا للبحوث الأولية الكمون قد يعزّز أيضا قدرتك العقلية.

الفلفل الحار

يساعد نبات الفلفل الحار المسحوق على رفع الحرارة في الجسم، وإطلاق عملية التمثيل الغذائي ومساعدتك أيضا على حرق السعرات الحرارية والدهون الإضافية.

جوزة الطيب

فمُك هو بؤرة من البكتيريا، وهنا يأتي دور جوزة الطيب في محاربة الجراثيم مع مركبات مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى ذلك، جوزة الطيب غنية في المركبات المضادة للالتهابات الواقية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الزنجبيل

تتعدد فوائد الزنجبيل، فإلى جانب المساعدة في التعامل مع مشكلات المعدة، أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة صغيرة من الزنجبيل يوميا لمدة 11 يومًا شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% في الألم المرتبط بالتمرينات الرياضية؛ حيث إنه يحتوي على مادة كيميائية تقلل من الالتهابات.

الكركم

الكركم المصنوع منه مسحوق الكاري يحتوي على الكركمين، وهي مادة قوية من جهة كونها مضادة للالتهابات، وهذا أقوى 50 مرة من فيتامين C أو E، وأظهرت دراسة أن الكركمين يمنع نمو بعض خلايا سرطان الثدي، وأبحاث أخرى تشير إلى أنه قد يحمي أيضا من سرطان المعدة والقولون