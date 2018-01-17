هذه هي التعزيزات العسكرية التي نقلها الجيش السوري إلى إدلب

علِم “لبنان 24” من مصادر ميدانية سوريا أن الجيش السوري نقل تعزيزات كبيرة لم يكن من المقرر أن تشارك في معارك إدلب، إلى المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من القوات الرديفة إنتقلت إلى الجبهات في ريفي حلب وإدلب، بعد أن كانت المعركة هناك تقتصر على بعض الألوية النخبوية في الجيش السوري النظامي.

وأكدت المصادر إلى أن قوات من نبّل والزهراء، إضافة إلى لواء الرضا من ريف حمص، وكذلك فوج النيرب في حلب، وصلوا إلى المحاور في إدلب.

ورأت المصادر أن هذه التعزيزات توحي بأن لا تسوية جدية مع الجانب التركي لإيقاف المعارك في المحافظة الشمالية، بل على العكس من ذلك يبدو أن القرار هو خوض معركة عسكرية شاملة، وما يعزز هذه الفرضية هو إستخدام القوات الروسية لصواريخ مجنحة أطلق من البحر لإستهداف “النصرة”.