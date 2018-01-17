الحكومة السورية بصدد القيام بخطوة هامة

أعلن وزير المالية السوري مأمون حمدان أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بكل القوانين الضريبية من قبل لجان مختصة ودراسة إعادة هيكلية مديريات الوزارة وتطويرها للارتقاء بالعمل الإداري.

ولفت مأمون حمدان خلال ترؤسه اجتماعا، الأربعاء، إلى أهمية تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة من الوزارة إلى المواطنين والجهات العامة وضرورة التكامل في العمل والتنسيق الكامل مع الجهات العامة بما يؤدي إلى السرعة في إنجاز العمل.

وطلب وزير المالية من المديرين تقييم أداء العاملين بالوزارة ولا سيما محاسبو الإدارة وإقامة دورات تخصصية للعاملين حول قانون العمل الأساسي ونظام العقود.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، رأى الوزير السوري ضرورة إعادة النظر بتبويب الموازنة في الأعوام القادمة وفق أسس علمية دقيقة تلبي متطلبات الواقع وتغطي جميع الاحتياجات، مبينا أنه تم تشكيل عدة لجان لهذه الغاية وتم منحها 6 أشهر لإنجاز مهامها ليصبح بعد ذلك قطاع الإنفاق تاما بشكل كامل.

وفي ختام الاجتماع دعا وزير المالية إلى الإسراع في إنجاز قطع الحسابات للسنوات السابقة علما بأن قطع حسابات محافظة الرقة للأعوام ما بين 2013 إلى 2016 قد أنجز بينما قطع حسابات محافظة دير الزور للأعوام ذاتها قيد الإنجاز.

المصدر: سانا