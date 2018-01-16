بعد انحباس الأمطار.. سوريا على موعد مع الثلوج الجمعة المقبل

توقع خبراء الأرصاد الجوية تأثر سوريا بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة قطبية المنشأ شديدة البرودة، الأيام المقبلة.

وسيكون المنخفض الجوي سيكون مصحوبًا بأمطار شديدة على كامل المناطق السورية، في حين تتساقط الثلوج على المرتفعات.

صفحة “هوى الشام”، المتخصصة بالطقس، قالت عبر صفحتها في “فيس بوك” إن المنخفض سيبدأ الخميس المقبل وينتهي أول ساعات صباح السبت، وسيكون الجو ماطرًا بغزارة على أغلب المناطق، ومثلجًا على ارتفاعات متدنية.

وأضافت أن الثلوج ستبدأ بالتساقط على ارتفاع 1600 متر صباح الخميس، وتصبح على ارتفاع 1300 متر عصرًا، وأخيرًا على ارتفاع 900 متر أو أقل ليل الخميس حتى صباح الجمعة، وبالتالي فإن مناطق عديدة مؤهلة للهطولات الثلجية.

من جهته قال الخبير الجوي باسل كيلاني إن الهطولات المطرية ستطال كل المناطق في سوريا، بلا استثناء، وستكون غزيرة الشدة إلى فيضانية.

وأشار إلى أن الثلوج ستكون تراكمية في المرتفعات الجبلية الساحلية على ارتفاع 800 متر، ومناطق القلمون وريف دمشق والمناطق الجنوبية على ارتفاع ألف متر.

في حين ستكون ثلوجًا ممزوجة (ثلج مع مطر)، على المرتفعات الجبلية الساحلية على ارتفاع 600 متر، والقلمون وريف دمشق والمناطق الجنوبية على ارتفاع 800 متر.

وتوقع أن تكون سماكة الثلوج بين 30 إلى 50 سنتمترًا على المرتفعات الساحلية والجنوبية وريف دمشق، في حين سيكون من خمسة إلى 20 سنتمترًا في القلمون.