بالصور : أجمل 10 وجوه نسائية في العالم

يقول المثل الشهير “الجمال في عين الناظر”، فالجمال أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر.

وسواء كان الجمال نسبيا أو مطلقا، فإن هذه القائمة التي تضمنت أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لا يستطيع أحد أن ينكر جمال أصحابها الذين يحملون دائما طلات استثنائية:

10 – كاميلا بيل

الممثلة الأمريكية، كاميلا بيل، تأتي في رقم 10 في هذه القائمة، ظهرت “بيل” في أول ظهور مهني لها عندما كانت تبلغ 9 أشهر فقط في إعلان مطبوع، وكذلك ظهرت في سن الخامسة، وكان أول أعمالها Empty Cradle في عام 1993، ومنذ هذا الوقت وقد انتلقت إلى أفق العالمية.

9-غولشيفته فرحاني

ممثلة ومغنية إيرانية وهي ابنة المخرج والممثل الإيراني بهزاد فراهاني، وشقيقتها الممثلة شقايق فراهاني.

8-جو جينغي

المغنية الصينية والممثلة، جو جينغ يي، تأتي في رقم 8 في القائمة من أجمل وجوه عام 2018.

ويقول مشجعوها الصينيون إنها رمز للجمال لا يتكرر إلا كل 4000 عام.

7-أديلايد كين

ممثلة أسترالية اشتهرت عن دورها في المسلسل الدرامي “عهد Reign” في تجسيد شخصية الملكة ماري ستيوارت منذ العام 2013.

6-جوردان دن

عارضة الأزياء البريطانية، جوردان دن، تأتي في رقم 7 في هذه القائمة، وقد تم اختيارها الأفضل في قائمة فوريس للعارضات، واعتبرت العارضة السمراء الأولى التي تدخل تلك المنافسة.

5- نانا هانغل

من مواليد 14 سبتمبر 1991 في تشونغجو، بكوريا الجنوبية، و هي مغنية وعارضة أزياء ومغنية راب كورية جنوبية بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 وهي عضوة في فرقة أفتر سكول.

4- سارة جادون

من مواليد 4 أبريل 1987 في تورونتو، أونتاريو، بكندا، وهي ممثلة كندية بدأت مسيرتها الفنية عام 1998 واشتهرت بالعديد من الأدوار المحببة.

3- تشو تزويو

ولدت في ١٤ يونيو ١٩٩٩ من تاينان، في تايوان، وهي مغنية تايوانية من أصل كوري وعضوة في مجموعة K-pop.

2-ثيلان بلوندو

ثيلان بلوندو هي عارضة أزياء وممثلة فرنسية، اشتهرت بكونها الطفلة الأجمل في العالم.

1-ليزا سوبيرانو

وتتصدر القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية “ليزا سوبيرانو”، وتبلغ من العمر 19 عاما.