الحكومة السورية تضاعف مبلغ جعالة إطعام العسكريين وتدعم المزارعين

تبنى مجلس الوزراء السوري قرارا يقضي بزيادة جعالة الإطعام للعسكريين والاستمرار بدعم زراعة الزيتون والزراعات المحمية والخضار لتأمين حاجة السوق المحلية وتشجيع التصدير.

وذكرت “سانا” أن مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم زيادة جعالة إطعام العسكريين بواقع 100% على أن تتبعها زيادات متتالية على مراحل.

وأضافت أن الحكومة قررت إنشاء معمل لتعبئة زيت الزيتون وتسويقه، وزيادة حوافز تصديره وتنمية إنتاجه، إضافة إلى فتح حوافز تصديرية جديدة للخضار بما فيها المحمية لحفز المنتجات الزراعية وإيجاد أسواق خارجية لتسويقها.

المصدر: “سانا”