مصرف سورية المركزي يصدر شروط منح قروض السيارات الجديدة أو المستعملة .. تعرفوا عليها؟

اصدر” مصرف سورية المركزي” التعميم رقم /634/16/ الخاص بالشروط الجديدة لمنح قروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة و الذي قام بتعميمه على جميع المصارف العاملة في سورية

و بحسب ما إطلع عليه موقع ” بزنس 2 بزن سورية” فإن أهم شروط منح قروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة من قبل المصارف، أن يدفع المقترض 50% من ثمنها مقدماً.

كما سمح المركزي بمنح أي قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وأشار البنك في التعميم إلى إنهاء العمل بجميع التعاميم السابقة التي تخص موضوع التعميم أرقام 1168/1/2 تاريخ 6/8/2013 والمتضمن بتوجيه المصارف بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات.

والتعميم رقم 1138/م/1 تاريخ 20/11/20144 و التعميم 1159/م/1 تاريخ 8/12/2014 الخاصة بحظر كافة التسهيلات المباشرة و غير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية.

و التعميم رقم 1759/م/1 تاريخ 21/5/2015 الخاص بتصفية كافة التسهيلات الممنوحة مقابل كفالات مصرفية من مصارف محلية أو مصارف خارجية بالقطع الأجنبي.

و التعميم رقم 180/ك/1 تاريخ 21/1/2016 والمتضمن التريث بمنح تسهيلات جديدة مباشرة بالليرة السورية لغايات تمويل المستوردات و التعيمم رقم 1685/م/2016. التريث حالياً بمنح أي قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين.

وبحسب التعميم الذي نشره المصرف على موقعه الإلكتروني، فقد تم إلزام المصارف بتزويد “المركزي” بنسبة التمويل الشخصي المستهدفة خلال العام الجاري من إجمالي محفظة التسليفات المباشرة إضافة لقيمتها متضمنة تمويل السيارات.

وأصدر “مصرف سورية المركزي” الأسبوع الماضي، تعميماً لكافة المصارف العاملة في سورية، أكد فيه إلغاء كل التعاميم السابقة المتعلقة بقروض شراء السيارات.

وأكد التعميم أيضاً، إلغاء التعاميم المتعلقة بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات، وحظر كافة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية.

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