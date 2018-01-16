هل هناك دراسة لرفع أسعار البنزين والغاز ؟! وزارة التجارة تجيب

نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود وجود أي دراسة على طاولة وزير التجارة الداخلية تعدها الوزارة من أجل رفع أسعار المحروقات المتضمنة البنزين والغاز، مؤكداً أن الوزارة ليست معنية بتسعير المشتقات النفطية إطلاقا من قريب ولا من بعيد ومهمتها محصورة بدراسة تكاليف أسعار أجور النقل بعد صدور قرار بارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف مقصود: لو افترضنا فعلاً وجود دراسة برفع أسعار المحروقات، فوزارة النفط هي المعنية بذلك وليس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

بدوره مدير عام سادكوب سمير الحسين استغرب استفسارنا عن وجود ارتفاع في سعر البنزين والغاز قائلاً: ما قصة الإشاعات؟ منذ فترة ليست بالبعيدة انتشرت شائعة عن وجود دراسة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية واليوم تنتشر شائعة برفع سعر البنزين والغاز!! مؤكداً أن الشركة ليست صاحبة قرار بهذا الموضوع ولا يدخل تحديد أسعار المشتقات النفطية ضمن اختصاصها، فالأمر متعلق بدراسات تصدر بقرار من اللجنة الاقتصادية.

وأضاف: عالمياً ارتفع سعر برميل النفط لكن هذا لا يحتم إعداد دراسة لرفع سعره محلياً إطلاقاً، فأسعار المشتقات النفطية ليست لها علاقة بالسعر العالمي وترتبط بسياسة الدولة ونسبة دعمها، مشيراً إلى أن جميع المشتقات النفطية المتضمنة الغاز والمازوت والبنزين مدعومة من قبل الدولة، فمثلاً ليتر المازوت مدعوم بأكثر من 103 ليرات، وأسطوانة الغاز بأكثر من 1300 ليرة.

تشرين