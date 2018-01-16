مداد : ارتفاع بسعر طن الحديد خلال أسبوع .. وتحسن الليرة مقابل الدولار الأمريكي

سجل سعر صرف الليرة استقراراً نسبياً أمس في تعاملات السوق «السوداء» إذ تراوح صرف الدولار بين 459 و465 ليرة بين المحافظات، وأغلب التداولات كانت تسجل مستوى قريباً من 460 إلى 462 ليرة في دمشق وحلب.

مركز دمشق للأبحاث والدراسات أشار إلى تحسن الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة السابقة، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى 470 ليرة للدولار، إذ رأى في تقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر يوم أمس أن هذا التراجع يعود إلى الآثار الإيجابية للقرار رقم 7 تاريخ 3/1/2018 الصادر عن مصرف سورية المركزي، والذي ألغى بموجبه جميع القيود الموضوعة على تنفيذ وصرف الحوالات المالية، وأظهر القرار إصرار المركزي على الدفاع عن سعر الصرف الرسمي الصادر عنه، الأمر الذي دفع المضاربين لتوخي الحذر خوفاً من إجراءات لاحقة قد يتخذها في هذا السياق قد تكبدهم خسائر فادحة كما حدث في الفترة الماضية. كما شهدت الأوضاع السياسية والأمنية تحسناً ملحوظاً، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه الليرة السورية من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد سجل تحسناً أيضاً خلال تعاملات هذا الأسبوع، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 552 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع مستوى 567 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.65 بالمئة. كما ارتفعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.63 بالمئة، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 521.02 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقابل مستوى 524.44 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

وتطرق التقرير إلى حركة أسعار بعض المواد الأساسية في السوق المحلية خلال أسبوع، مبيناً أن سعر طن الحديد ارتفع 1.4 بالمئة مسجلاً مستوى 350 ألف ليرة مقارنة بـ345 ألف ليرة نهاية الأسبوع السابق، بينما استقرت أسعار الإسمنت عند سعر 50 ألف ليرة للطن، كما لم تشهد أسعار السكر والرز أي تغيير بحسب أسعار منافذ «السورية للتجارة».