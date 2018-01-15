شاهد: عضو في مجلس شعب يدعو إلى مزيد من “ الطبل والزمر “ و يشعل مواقع التواصل

أثار عضو في مجلس الشعب الاعلام السوري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مداخلته أمام المجلس.

وأثار عضو مجلس الشعب محمد قبنض، الجدل، خلال مداخلته، التي تداولها السوريون بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها إلى مزيد من “الطبل والزمر”.

وحيا قنبض الاعلام السوري الذي، وبحسب قوله، “فضح الكذب أمام الاعلام الكبير، الجزيرة والعربية”، مضيفا “الاعلام ضروري والطبل والزمر ضروري، هالشي بيقوي شعبنا بيقوي الناس”، ليرد له أخر “بيقوي العزيمة”.

وقال العضو عن محافظة ريف دمشق، محمد قبنض، في مداخلته بمجلس الشعب، والتي أخذ عليه كثرة أخطائه اللغوية فيها، أنه “يحيي جيشنا البطل والقوات الرادفة في حلب”، ليرد أحدهم مصححا “الرديفة وليس الرادفة”.

ووجه قبنض، تحية لأهل حلب الصامدين ضد الارهابيون، ليقوم أحد الأعضاء الذين لم تتوقف ضحكاتهم وهمساتهم خلال مداخلة العضو بالتصحيح “الارهابيين”.

وتابع قبنض “الاعلام ضروري بأي شبر من أرضنا الحبيبة”، مضيفا بلهجته المحببة “الاعلام أضر من أي شغلة، بيقوي الجيش بيقوي الناس بيعطي أمل للشعب السوري يلي رايحين برا سوريا، بيبثلن فكر سوريا”.

وعرج قبنض على السوريين خارج سوريا قائلا، والضحكات لم تتوقف “الاعلام يلي صار فينا بحلب من اسبوعين لهلق بالنصر الكبير، حرك كتير ناس من شعوب، الشعب السوري براة سوريا وكلن عايزين يرجعوا، ليستثمروا يرجعوا بسوريا”.

وختم قبنض، قائلا “بتمنى من الاعلام أكتر وأكتر، أنا ضد أي واحد ما بيحب الاعلام، والاعلام ضروري ضروري ضروري”، ليختم بالتشديد على ضرورة الطبل والزمر كما ضرورة الاعلام.

يشار إلى أن قبنض كان ترشح عدة مرات سابقا لعضوية مجلس الشعب ولكنه لم يحصل على الكرسي، حتى الدورة الماضية، حيث أن لكل مجتهد نصيب، وبقي يناضل حتى أخذ مكانه .

شاهد المداخلة:



تلفزيون الخبر