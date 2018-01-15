ألماني من دون انجازات.. من هو المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني ؟

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان عن تعيين الألماني المغمور انتوني هاي، مدربا لمنتخبنا الأول، في إطلالة جديدة له، حصرية كسابقاتها، مع الإعلامي لطفي الاسطواني.

وتساءل السوريون الذين انتظروا شهورا وسمعوا بأسماء مدربين عدة، منهم الاسباني فلورو والويلزي توشاك مدربي ريال مدريد الاسباني، ليأتي أخيرا هاي.

ودرب الألماني هاي ناديي المنستير التونسي الذي أقاله، والمريخ السوداني، الذي أقاله أيضا بسبب تعادله مع نادي من جيبوتي، ودرب عدداً من المنتخبات الافريقية المغمورة كليسوتو، غامبيا، ليبيريا، كينيا، وأخيراً رواندا، التي يتواجد معها حالياً في بطولة افريقيا للاعبين المحليين في المغرب.

كما عمل هاي مديرا فنيا للاتحاد الليبي، وذكرت بعض المواقع الالكتروني أنه كان مشرفا على ناشئي ليبيا تحت 17 عاما عام 2010، وعرض بروفايله على نادي الأهلي المصري عام 2014 ورلم يتم التعاقد معه، كما استلم الإدارة الفنية للمنتخب البحريني عام 2015

وفي مسيرته كلاعب، لعب كمتوسط ميدان،واعتزل عام 2004، ولعب هاي لعدة أندية ألمانية من الصف الثاني كبروسيا برين وبريستلو سيتي، وله تجربة قصيرة مع شالكه حيث لعب 19 مباراة فقط.

وعرف عنه تنقله الدائم بين الأندية كما لعب لغريسبور السويسري، وأنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، وناديي برمنغهام وبريستول سيتي الانكليزيين في الدرجات الدنيا في انكلترا.

وأقوى تجارب المدرب الجديد لمنتخبنا هي تجربتي ناديي فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية الألماني، حيث لعب 49 مباراة وسجل 5 أهداف، وفورتونا كولن في دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا حيث لعب 94 مباراة وسجل 16 هدفا.

وكانت أخر الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أن هاي تلقى عرضا من ناد سوداني لتدريبه، علما أنه ما زال مدربا لمنتخب راوندا، حيث كان انجازه، الأول على ما يبدو، التأهل معه لنهائيات أمم افريقيا للمحليين بعد إقصائه لمنتخب اثيوبيا.

وانجازات المدرب، بحسب ما نشر على المواقع الالكترونية الرياضية المتخصصة، هي صفر، فالمدرب ليس في رصيده أي لقب يذكر مع الأندية والمنتخبات التي دربها.