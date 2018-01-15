القطار من دمشق إلى مدينة المعارض قبل أيلول القادم

باشرت اليوم وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع إيصال القطار من دمشق محطة القدم وحتى مدينة المعارض بطول ١٧ كم وذلك عبر ورشات مؤسسة الخطوط الحديدية السورية.

وفي تصريح خاص لـدمشق الآن قال وزير النقل م. علي حمود أثناء تواجده وإشرافه اليوم في موقع العمل:

أنه وبعد ما شاهدناه من إقبال جماهيري كبير على الدورة الماضية لمعرض دمشق الدولي وما شكله من رسالة انتصار اقتصادي لبلدنا، حذت وزارة النقل وبتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول للازدحام الكبير الذي حصل في الدورة الماضية وقدمت دراسة متكاملة لإيصال القطار من دمشق /محطة القدم/ وحتى مدينة المعارض.

وأضاف الوزير حمود أن الوزارة كثفت من جهودها عبر مؤسسة الخطوط الحديدية السورية وعُقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة الدراسة المقدّمة والمحور السككي الذي سيسلكه القطار والمحطات التبادلية والخدمية للمحور ومناقشة كافة الإجراءات التي تعتمد على أفضل الحلول الفنية بما يحقق الإنسيابية والأمان في خدمة المواطنين الزائرين وتخفيف الأعباء عنهم لمدينة المعارض، وكذلك في مجال نقل البضائع لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشاركة في المعارض التي ستقام على أرض المدينة.

وبعد لقاء العاملين الذين باشروا عملهم اليوم في المشروع قال المهندس حمود:

من هنا ومن موقع العمل أُعلن لكم مباشرتنا تنفيذ المشروع وأَعِدكم أنه سيكون جاهزاً بهمة كوادرنا الوطنية وموضوعاً في الخدمة قبل الدورة /60/ لمعرض دمشق الدولي المقررة في أيلول 2018.

المصدر: دمشق الآن