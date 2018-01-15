قادة النصرة يتساقطون بنيران الجيش السوري و إصابة أبو مالك التلي

تستمر عمليات الجيش العربي السوري في ريف ادلب وحلب الجنوبي لاحكام الطوق على اكبر جيب يجمع مايقارب 70 قرية ويعد ذلك اكبر اطباق عسكري للجيش العربي السوري منذ بدء الازمة السورية والحرب الارهابية على سوريا .

واستطاع الجيش العربي السوري اليوم من تصفية قادة ما يعرف بـ “جيش النخبة” الارهابي وقتل عدد من قادته, حيث ووثق الاعلام الحربي الاسماء كالتالي:

” جيش النخبة” يُقر بمقتل 3 من مسؤوليه العسكريين بنيران الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وهم:

1- علي ممدوح خليل مسؤول ” لواء جند الحرمين – جيش النخبة”.

2- إياد أبو حمزة.

3- عبد الكريم أبو أحمد.

كما تمكن الجيش العربي السوري بعد عمليات دقيقة من استهداف وإصابة الارهابي اللبناني الجنسية المعروف باسم ابو مالك التلي وهو زعيم جبهة النصرة في القلمون المعارك التي يخوضها الجيش الجيش السوري ضد النصرة و حلفاءها في ريف ادلب الجنوبي وافادت المصادر ان اصابة التلي بالغة.