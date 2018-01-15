إسرائيلي ينتحل صفة شيخ سوري أخونجي في الأردن

انتحل صحفي إسرائيلي هوية شيخ أو ناشط إسلامي سوري من أصول فلسطينية ولاجئ للاردن ،مستغلا إجادته للغة العربية ، وذلك لتصوير برنامج وثائقي لصالح القناة الإسرائيلية العاشرة.

ونجح الصحفي الإسرائيلي للمرة الثالثة، بأن يندس في صفوف ناشطين إسلاميين في أوروبا، لإعداد سلسلة تقاريرعن «الخطر الإسلامي» في الغرب، تمتاز بتوجهات استشراقية استعلائية ومشبعة بالتحريض.

وأعلنت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن سلسلة وثائقية جديدة يعدها ويقدمها الصحفي تسفيكا يحزقيلي، الذي يقوم خلالها بتغيير هويته والتنكر بشخصية شيخ منتم لجماعة “الإخوان المسلمين”، سعياً منه لاختراق الجماعة، مدعياً وبلهجة إنذار وتحذير أنها تصعد نشاطها في الغرب.

وفي السلسلة الوثائقية (هوية مزورة) التي ستعرض قريبا على القناة الإسرائيلية، يتنقل يحزقيلي بين الولايات المتحــدة وتركيا وألمانيا وفرنسا.

ونوهت القناة بأن يحزقيلي حاز مسبقا على استشارات وتدريبات من أجهزة استخبارات عديدة من ضمنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والموساد، ليتمكن من تغيير شكله وابتكار هوية جديدة لشيخ ناشط في جماعة “الإخوان” يعمل من خلالها على جمع مساعدات للجماعة وتجنيد الشباب للانضمام إليها.

وزعمت أن يحزقيلي حاز على جواز سوري أصلي باسم الشيخ “أبو حمزة” الذي تنكر بشخصيته، وكان يزعم انه أصول فلسطينية ، ولاجئ للاردن.

وقالت أيضاً إنه حصل على جواز فلسطيني لاستخدامه عند الحاجة ومعاملات تجارية لمصلحة وهمية في الأردن حصل عليها عن طريق الإنترنت.

كذلك، نوهت أنه تم تزويده بمعدات تصوير عالية الجودة (كاميرا عالية الجودة ثبتت على أزرار الملابس التي ارتداها ونظاراته الشمسية)، واخترق، حسب القناة، عالم “الجهاد الهادئ”.

ويعمل يحزقيلي مراسلا للشؤون العربية في القناة العاشرة، وهو متدين متشدد يعتمر القلنسوة، وقد سبق أن رفض عرضا عليه للترشح لمكان مضمون في قائمة حزب المتدينين الشرقيين الأرثوذكس “شاس″ للكنيست بحسب موقع خبرني الالكتروني .

وسبق أن أعد يحزقيلي سلسلتين مشابهتين عن المسلمين في الغرب آخرهـــــا “الله إسلام”، وفيهما أيضا انتحل شخصية مسلم وناشــــط إسلامي والتقى بالكثير من قادة وناشطي العرب والمسلمين في الغرب.

وكالات