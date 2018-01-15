وفاة عضو في مجلس الشعب السوري بحادث أليم !

توفي عضو مجلس الشعب السوري عن دائرة طرطوس “سائر ابراهيم “، نتيحة حادث مروري على استراد دمشق الدولي، حيث تم نقله إلى مشفى تلكلخ، ليفارق الحياة في المستشفى.

والفقيد من مدينة الدريكيش وهو مهندس و شاعر, متزوج و لديه أربعة أبناء .

تاريخ الولادة:1976-1-1

الدائرة الإنتخابية: طرطوس

الفئة: (ب) قطاع باقي فئات الشعب

الإنتماء السياسي: حزب البعث العربي الاشتراكي

الدور التشريعي: الدور التشريعي الثاني 2016-2020

اما اخر ما كتبه على صفحته الشخصية أمس قبيل وفاته فكان:

من لايراكِ.. و أنتِ رَيعانُ السنا

و يتوهُ عنكِ.. و غيرُكِ الأوهامُ؟

مضغَتْ بحورُ الشّكِّ كلَّ مهاجِرٍ

و بقيْتِ أرضَ،حقيقتي يا شامُ

،… ،…… .من أجواء افتتاح مؤتمر إتحاد الكتاب العرب في دمشق بحضور وفود من 15 دولة عربية. دمشق البوصلة مهما حاول الظلام،… .