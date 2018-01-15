خريطة حلب 2018 : الجيش السوري و الحلفاء يسيطرون على اغلب الريف الجنوبي الشرقي لحلب

سيطرت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة والحلفية خلال الايام السابقة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الجنوبي الشرقي .

وقالت مصادر عسكرية لمراسلون ان وحدات الجيش السوري والحلفاء تمكنت يوم امس السبت من بسط السيطرة على الطريق الاستراتيجي والذي يصل خناصر بجبل الاربعين مرورا بتل الضمان ، وذلك بعد معارك عنيفة مع ارهابيي النصرة واحرار الشام .

وصباح اليوم انهت القوات السورية عملية تمشيط كافة القرى والبلدات الواقعة في المحور الشمالي الشرقي من خناصر ، وازالت مخلفات المجموعات الارهابية من الالغام والعبوات الناسفة ، وذلك تمهيدا لعودة الاهالي والسكان المهجرين الى منازلهم

وكانت وحدات الجيش السوري والحلفاء قد بدأت العمليات العسكرية في المحور الغربي من خناصر ، اواخر عام 2017 ، ومع تقدم وحدات الجيش السوري في عمق ادلب ، و وصولها لمشارف منطقة ابو الظهور ، بدأت المجموعات الارهابية المنتشرة في الريف الجنوبي الشرقي لحلب بالانسحاب خوفا من حصارها ، وهذا ما ساهم في عملية تحقيق الانجاز الكبير من خلال استعادة ما يقارب 30 بلدة خلال ايام فقط .

و وفق مصادر عسكرية لمراسلون ، فان وحدات الجيش السوري و الحلفاء والمرابطة في منطقة ام السنابل ، باتت تبعد مسافة 7 كم عن القوات السورية المرابطة في المحور الشرقي من مطار ابو الظهور

ويقع مطار ابو الظهور العسكري اداريا في محافظة حلب ، في حين تقع بلدة ابو الظهور اداريا في محافظة ادلب .

و وفق الحسابات التقريبية ، فقد توزعت نسب السيطرة في محافظة حلب و ريفها وفق مايلي :

الجيش السوري 40.5%

قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” : 34.5 %

مسلحي النصرة و فصائل درع الفرات : 25%

المصدر : موقع مراسلون