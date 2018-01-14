بالصور: جندي سوري يحمل نعش والدته التي استشهدت وهي تقاتل على الجبهات

شيع الجيش السوري، يوم الخميس الفائت، المقاتلة الشهيدة زهور تركي عياش، عضو القوات الرديفة التابعة للأمن العسكري، بعد استشهادها في معارك ريف حماة الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إن المقاتلة البطلة زهور استشهدت منذ أربعين يوماً على جبهة الرهجان بريف حماة الشرقي، قبل أن تتم استعادة جثمانها منذ يومين.

وتم تشييع جثمان زهور من المشفى العسكري بحمص إلى مقبرة الفردوس، بحضور العميد حسن أحمد، رئيس فرع التوجيه السياسي، في قيادة المنطقة الوسطى، في الجيش السوري.

وقد أثارت صور تظهر قيام ابن الشهيدة، ملاذ محمد منصور، وهو مقاتل في صفوف القوات الرديفة، بتشييع جثمان والدته إلى قبرها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشهيدة هي شقيقة للشهيد محسن تركي عياش، الذي استشهد عام 2014 في صفوف الجيش السوري، إضافة لابنها الذي يقاتل كذلك في صفوف قواته.